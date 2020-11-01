資深媒體人林欽銘慷慨解囊 捐贈興中國中百萬獎助學金
資深媒體人林欽銘慷慨解囊 捐贈興中國中百萬獎助學金
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-01 18:55:34
多年前從中央社退休的林欽銘，平常生活相當簡樸，但非常熱心公益，他多年來慷慨解囊，總計捐贈給興中國中獎助學生基金會高達新台幣100萬元，今（1）日適逢該校創校50週年校慶，校方特別頒贈刻有「功在中興」的匾額，感謝他長年的付出。
家住五結鄉四結村的林欽銘，年輕時從事新聞工作，從中央社記者退休之後，投入社福工作，曾經擔任宜蘭縣智權會總幹事，目前則是國際扶輪社社員，林欽銘平時生活相當簡樸，但卻非常熱心公益，他從民國83年興中國中成立獎學基金會以來，總計捐贈高達新台幣100萬元，是該獎學基金會捐款最多的捐款人。今天適逢校興中國中建校50週年校慶，學校暨家長會特別頒贈刻有「功在中興」的表揚匾額，感謝林欽銘多年來慷慨解囊，鼓勵學生向學的善心義舉。而林欽銘及妻子還是和平日一樣，開著ㄧ部車齡近30年的小型轎車到學校接受表揚。林欽銘表示，「超我服務」是扶輪社社員的自我要求。自己能夠和學校ㄧ起，並肩同行關心與鼓勵學生向學，是一件非常快樂的事，他盼望能拋磚引玉，邀請更多鄉親，攜手合作為需要幫助和鼓勵的學生，適時提供協助與支持，讓家境清寒的學生能夠免於失學。