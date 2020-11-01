長榮大學遇害女學生父母抵台　機場採檢

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害，鍾女父母今天晚間搭乘華航班機抵台，先在桃園國際機場採檢送驗，確認結果為陰性後就可入境，並由防疫專車載送南下。

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鍾姓女大生的父母晚間從吉隆坡飛抵台灣，桃園機場國境單位表示，鍾女父母下機立即在機場採檢後以專車送驗，在機場等待結果出爐，若結果確認為陰性即可入境，由防疫專車護送南下，若出現武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疑似症狀，則由救護車後送就醫。（編輯：張銘坤）1091101