潘逸安嬌妻穿爆乳白紗　籌備婚禮忙昏「體重剩39公斤」！

潘逸安與老婆Vivian今（1）日在台北舉辦婚宴，小倆口10月18日先在高雄宴客，今宴請北部親友與演藝圈好友，潘逸安在演藝圈人緣佳，前輩檢場

、李㼈、江國賓，好友林佑星、謝承均、曾莞婷、江宏恩、邱琦雯等30多位藝人都是座上嘉賓，謝麗金擔任主持人，楊烈則受邀擔任證婚人。為了籌備婚禮Vivian透露忙到體重剩39公斤，潘逸安也附和「真的太累了！」

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▲潘逸安（左）與老婆籌備婚禮忙昏頭。（圖 / 記者林柏年攝）

× ▲潘逸安（左）與老婆籌備婚禮忙昏頭。（圖 / 記者林柏年攝）

潘逸安與Vivian透過共同好友林佑星牽線介紹，2人初碰面卻零來電，交往1年後逐漸熟悉彼此，Vivian被他的幽默與默默付出打動，潘逸安則被她的包容與溫柔融化。2人辦婚宴溝通沒問題，反而是小小埋怨爸媽，潘逸安笑說：「我們很OK，都是跟父母吵架，我們要的東西其實和長輩不太一樣。」他大讚老婆親力親為，從頭策畫到尾，心疼她：「她可以為了影片字幕，糾結在一個句點上，太累了。」

▲潘逸安（右）夫妻倆目前沒計畫生第二胎。（圖 / 記者林柏年攝）

× ▲潘逸安（右）夫妻倆目前沒計畫生第二胎。（圖 / 記者林柏年攝）

Vivian透露為了籌辦婚宴，體重直直掉，「我生完41公斤，現在因為太操忙，剩下39公斤。」2人異口同聲表示，辦婚禮實在太累了，潘逸安說：「我在高雄那場，從頭到尾只喝了3口湯，整個人都快累癱了。」Vivian在旁吐槽：「你高雄那場都跑不見人，還放我一個人退場。」潘逸安在旁苦笑：「我都昏頭，不知道要幹嘛。」女兒小米估今天也穿著婚紗亮相，2人目前不會計劃下一胎，潘逸安表示：「Vivian產後很辛苦，要讓她休息，女兒也還很黏她。」

▲潘逸安（右）與老婆交換誓詞橋段感動眾人。（圖 / 記者林柏年攝）

× ▲潘逸安（右）與老婆交換誓詞橋段感動眾人。（圖 / 記者林柏年攝）

2人今在婚宴上交換誓詞，潘逸安原本擔心笑場，但聽著Vivian柔聲道出：「餘生不長，但希望餘生都是你。」潘逸安大受感動，忍不住紅著眼眶說著誓詞：「謝謝妳的陪伴！不論我好、我壞，妳一直在我身後為我加油、為我打氣！我都會一直愛妳，直到永遠。」2人真情流露，打動現場所有賓客。