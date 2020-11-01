馬國受害女大生雙親赴台 鍾父：我沒想過我會那麼脆弱
馬國受害女大生雙親赴台 鍾父：我沒想過我會那麼脆弱
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-01 20:18:51
台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭梁姓男子擄殺，命喪台灣，引發社會譁然，鍾女父母今（1）日晚間搭乘華航班機抵台，並透過比照外交泡泡模式專案在機場經過採檢，出發前鍾父在吉隆坡機場難忍悲傷情緒表示，我不堅強，我也沒有想過我會那麼脆弱。
長榮大學一名馬國鍾姓女大生上月28日晚間在返回學校宿舍路上，遭梁姓嫌犯隨機勒殺，中央流行疫情指揮中心比照外交泡泡專案處理，讓鍾女雙親能以最快速度抵台處理女兒後事。根據中央社報導，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠今日前往送機，並以「為母的心」感受到受害女大生雙親的傷痛，期盼他們能夠堅強，因為還有兩個兒子需要他們照顧，女大生母親難掩悲傷情緒，在起飛前受訪時仍哽咽、抽泣，女大生父親則回應「我不堅強，我也沒有想過我會那麼脆弱」原來他不是那麼地堅強。不過此行能夠如此迅速來台，女大生父親也向台馬各界的協助表達感謝，謝謝台灣方面非常積極處理這件事，並同時希望校方能夠幫助女大生的同學，多一點的幫助。