女星感冒拖成肺炎！高燒40度送醫「險敗血症送命」

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潘慧如曾經有一段時間長住在香港主持娛樂節目，有一年年底時得了小感冒，因為當時工作正忙，再加上只是喉嚨痛痛的，於是就先補充維他命C加上多喝水，看感冒會不會自動痊癒。後來症狀轉變為鼻塞流鼻水，由於香港看醫生真的很貴，潘慧如僅到病房買成藥吃，結果隔了2、3天後，又轉回喉嚨痛跟鼻塞兩者狀況反覆發生，但潘慧如想說就是感冒而已，就開始照三餐吃止痛藥，整整吃掉2大盒。2個禮拜後，潘慧如聲音開始變得低沉沙啞，因為節目是每天帶狀所以還是得上場主持，一路主持到潘慧如完全沒有聲音，只能用手寫板，請主持搭檔代為發聲。
潘慧如就這樣一路撐到主持跨年活動前，突然出現直接燒到40度的發高燒症狀，由於當時正值SARS期間，怕這時候進醫院會被直接誤以為是SARS患者，所以她不管中西醫，只要能退燒的藥通通往肚裡吞，還好順利退燒撐過跨年活動。但活動後3天，潘慧如連自己怎麼被朋友送進醫院都完全失憶，只有意識到自己癱軟在候診區，醒來之後已經在隔離中的單人病房裡面。
後來潘慧如整整打了1個禮拜的抗生素，等狀況好轉後醫生才跟她說，她已經是嚴重肺炎，如果再晚點送到醫院，最嚴重很可能會因為敗血症狀死掉，這次經驗後也讓潘慧如記取教訓，現在只要有一點小狀況就會馬上去看醫生，不敢再耽擱。