女星感冒拖成肺炎！高燒40度送醫「險敗血症送命」

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

女星感冒拖成肺炎！高燒40度送醫「險敗血症送命」

記者羅凌筠/台北報導

calendar_today2020-11-02 08:00:00

▲潘慧如延誤就醫，小感冒變肺炎。（圖／衛視提供）
▲潘慧如延誤就醫，小感冒變肺炎。（圖／衛視提供）
別讓誤診害了你！女星潘慧如上節目《一袋女王》分享慘痛經驗，曾經因為忙著主持工作，染上小感冒吃成藥應付，結果狀況越來越多，硬撐到主持完跨年活動，隔天高燒昏倒送醫，連自己怎麼被朋友送去醫院的都完全沒有記憶，當時正值SARS期間，潘慧如因此被隔離醫治打了1個禮拜的抗生素才康復，醫生說她已經變成肺炎，再拖下去最嚴重會敗血死亡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲潘慧如發燒昏倒就醫過程全失憶。（圖／衛視提供）
▲潘慧如發燒昏倒就醫過程全失憶。（圖／衛視提供）
潘慧如曾經有一段時間長住在香港主持娛樂節目，有一年年底時得了小感冒，因為當時工作正忙，再加上只是喉嚨痛痛的，於是就先補充維他命C加上多喝水，看感冒會不會自動痊癒。後來症狀轉變為鼻塞流鼻水，由於香港看醫生真的很貴，潘慧如僅到病房買成藥吃，結果隔了2、3天後，又轉回喉嚨痛跟鼻塞兩者狀況反覆發生，但潘慧如想說就是感冒而已，就開始照三餐吃止痛藥，整整吃掉2大盒。2個禮拜後，潘慧如聲音開始變得低沉沙啞，因為節目是每天帶狀所以還是得上場主持，一路主持到潘慧如完全沒有聲音，只能用手寫板，請主持搭檔代為發聲。
▲馬力歐（左起）、潘慧如、阿諾、巴鈺、醫生田知學、曾國城、醫師黃瑽寧、醫師陳怡孜談誤診經驗。（圖／衛視提供）
▲馬力歐（左起）、潘慧如、阿諾、巴鈺、醫生田知學、曾國城、醫師黃瑽寧、醫師陳怡孜談誤診經驗。（圖／衛視提供）
潘慧如就這樣一路撐到主持跨年活動前，突然出現直接燒到40度的發高燒症狀，由於當時正值SARS期間，怕這時候進醫院會被直接誤以為是SARS患者，所以她不管中西醫，只要能退燒的藥通通往肚裡吞，還好順利退燒撐過跨年活動。但活動後3天，潘慧如連自己怎麼被朋友送進醫院都完全失憶，只有意識到自己癱軟在候診區，醒來之後已經在隔離中的單人病房裡面。
後來潘慧如整整打了1個禮拜的抗生素，等狀況好轉後醫生才跟她說，她已經是嚴重肺炎，如果再晚點送到醫院，最嚴重很可能會因為敗血症狀死掉，這次經驗後也讓潘慧如記取教訓，現在只要有一點小狀況就會馬上去看醫生，不敢再耽擱。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀