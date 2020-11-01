兩波東北風襲來！下週天氣轉濕涼　閃電颱風路徑變數大

秋高氣爽！中央氣象局今（1）日表示，未來一個星期在兩波東北風的影響下，北部東部週四前氣溫稍涼、中部南部清晨有涼意，週五後水氣漸多降雨機率增加，整體來看天氣大致穩定，提醒民眾仍要注意日夜溫差大，適時調整穿著避免著涼，至於「閃電」颱風路徑不確定仍大，現暫時呈現滯留打轉的狀態。 我是廣告 請繼續往下閱讀 正式進入11月份，秋意越來越濃厚，氣象局表示，未來一週北台灣氣溫略有起伏，不過整體來說為舒適到稍有涼意，而中南部天氣大致穩定，白天溫暖但日夜溫差大。星期一、二東北風帶來的水氣稍微多一些，桃園以北和東半部地區天氣比較陰也容易有些雨，尤其東北部和大台北山區下雨的時間可能長一些；星期三、四，水氣會略微減少，下雨的範圍也會比較限縮在宜蘭和基隆、大台北地區；星期五之後水氣又會逐漸增多，北部、東半部會有降雨機率。另外，「天鵝」颱風往西移行，對台灣無直接影響，需特別注意沿海長浪發生；而目前在菲律賓東方海面的「閃電」颱風，未來兩到三天因導引氣流不明顯，後期路徑不確定性仍大，目前先暫時呈現滯留打轉的狀態，會不會影響台灣，未來又會如何發展變數都還很大，最新的天氣狀況，氣象局提醒民眾多留意最新預報，出門時也適合隨身帶個口罩，可防病毒又可為口鼻保暖。▲氣象局發布未來一週天氣預報圖。（圖／氣象局提供）