NOW早報／YouTuber圈爆潛規則！百萬網紅開嗆掀「黑幕」

YouTuber團體爆潛規則！百萬網紅開嗆掀黑幕：拿證據出來

我是廣告 請繼續往下閱讀

YouTuber游否希近來接受網紅雪碧訪問，其於影片中透露曾遭圈內正妹仙人跳，甚至加碼爆料YouTuber圈內有百萬網紅真有潛規則，不少網友看了影片後，透過線索紛紛狂猜其身分，於網路上引爆話題。對此，YouTube頻道擁有192萬人次訂閱的網紅「葉式特工」就親自於影片底下留言，表示「百萬YT不是反骨，就剩下阿滴英文、黃氏兄弟、喪屍老爸和葉式特工，游否希你是男人就直接講出來是誰，把證據拿出來。」

葉式特工強調，自己與女生出去約會，絕對不會拿「工作」當理由，關於自身先前發生過的感情爭議，事後女方都有主動聯絡他，「我用實力把妹，用努力拿到192萬訂閱，花心但至少還像個男人，你只會用一些小手段創造話題，吸引別人注意」。同時也提到先前與游否希間的過節，直言「你去突擊比熊，set一個去試鏡被網紅導演、兩個字、吃豆腐的故事，結果我吃飯遇到比熊古拉一群人，比熊跟我道歉，說是你要set的，我請他幫我澄清，你還不准」。

最後更向游否希喊話，「你如果是個男人，就不要用這種小手段，直接把證據拿出來，公布是誰」。不過留言一出後，雪碧本人也回應安撫「冷靜，哥，不是你」。

▲游否希驚爆Youtuber界也有潛規則，其特徵包含4字團體、訂閱數破百萬等，但爆料對象並非反骨男孩。（圖／翻攝雪碧YT）

今日天氣／東北風稍增強！各地低溫約20至22度

今（2）天東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也較涼；降雨方面，迎風面水氣將增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，其中東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，而東部、東南部及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；預測各地低溫約20至22度，局部沿海空曠處或近山區平地可能更低一些，白天桃園以北及東半部高溫約25至28度；其他地區約27至31度，尤其中南部高溫仍可達30度以上，日夜溫差較大，早出晚歸應注意氣溫變化，適時增添衣物以免受涼。





確診印尼移工流鼻水裝沒事？莊人祥：最高罰100萬





中央流行疫情指揮中心傳來壞消息，指揮中心發言人莊人祥，昨（1）天下午兩點召開臨時記者會公布，國內新增3例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例（案557至559），分別自印尼及美國入境。指揮中心表示，案557為印尼籍10多歲女性，因就學於今年10月29日入境台灣，個案10月7日曾出現嗅覺喪失症狀，未於當地就醫，10月29日入境時主動告知嗅覺喪失，於機場進行採檢，並於昨日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共65人，其中44人為前後二排座位旅客，列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。





另外，案558為印尼籍30多歲男性移工，10月14日來台工作，10月10日曾於國外自費檢驗結果為陰性，入境後與2名移工一同搭乘防疫計程車入住防疫旅館，個案10月29日檢疫期滿後，與另2名移工一同由仲介開車送至醫院自費採檢，於昨日確診，但根據調查，這名個案在居家檢疫期間都回覆無疑似症狀，確診後疫調才發現，個案在10月14日晚間出現流鼻水症狀，是自行服用成藥後症狀緩解，目前住院隔離中。且同行2名同行移工，自費檢驗結果均為陰性，但2人當日晚間皆出現咳嗽、喉嚨痛症狀，目前也收治住院隔離檢驗中，衛生單位已初步掌握個案接觸者共5人，其中同行移工2人及仲介1人列居家隔離，另有旅館工作人員1人及汽車租賃公司工作人員1人，列自主健康管理。



不過，針對個案居家檢疫未如實回報身體狀況，莊人祥表示，會請地方衛生局做確認，到底是移工還是仲介，誰沒有誠實告知，根據指揮中心表示，入境旅客如拒絕、規避妨礙或填寫不實者，依據傳染病防治法第58條及69條，可處新台幣一萬元以上十五萬元以下罰鍰，若是居家檢疫期間如違反居家檢疫規定，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條，可處新台幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。



▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（1）天召開臨時記者會說明疫情。（圖／指揮中心提供）

32歲男存下300萬求婚！女方家長「3理由」打槍：沒有保障





與另一半組建家庭是不少人的夢想，但現實層面則必須考慮買房買車等經濟壓力。一名32歲的男網友就在臉書《靠北女友my girl》分享自身遭遇，他表示，他女友今年大二，6月時跟他說想結婚了，不想等到大學畢業後在結婚，但對方爸媽卻嫌棄他「沒房、沒車、年紀又大」，將來無法給他們女兒一個保障。他透露，「我32歲沒房、車就一台機車，存款三百多萬，身高160體重85，長得很一般。我算遇到真愛，我女友卻很漂亮，而且身邊很多優秀的男生在追求她，但她卻選擇和我在一起，但現在卡在她父母那一關真的很難走出來」。



同時也提到，自己14歲開始就做童工，高中肄業也沒讀大學，家庭算沒給我壓力所以都住家，小時候吃家裡，長大吃公司。基本上沒什麼開銷，也沒什麼交友圈。開始工作覺得薪水少就做兩份工作，所以錢是這樣一點一點累積出來的，不過，擁有3百萬存款仍遭打槍，讓他不禁疑惑「是不是這個年紀一定要有房有車才能結婚？我真的不想錯過她，但是對方家庭給的壓力現在我真的負擔不起房子」。



貼文曝光也掀起熱烈討論，許多人都相當感慨，「家長了解孩子，正在暗示你，隨著年齡增長價值觀將有所差異，你未來要面對的生活課題不只這些」、「結婚不一定要現在，反正她也未畢業，她家人又反對，先維持現狀吧！」「先等她出社會，不管男女只要出了社會就會改變，也許就不再是彼此的理想了」、「女方家長覺得兩人有小衝動吧！」



▲與另一半組建家庭是不少人的夢想，但現實層面則必須考慮買房車等經濟壓力。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

老公貼心幫曬衣服！人妻見「窘狀」傻眼：我該誇獎他嗎？





現代人生活步調忙碌，不少夫妻都是兩人皆有工作，因此家事的部分便會協調分工，以免其中一方過於勞累。然而，近日有女網友卻透露，日前老公勤勞又貼心的幫忙曬衣服，但她看後卻傻眼了，因為老公曬的那些都是還沒洗過的「髒衣服」，讓她實在哭笑不得，不禁直呼「我該誇獎他嗎...」



▲近日一名人妻透露，他老公貼心的幫忙曬衣服，但她仔細一看瞬間傻眼，因為老公曬的全是未洗乾淨的髒衣服，讓她既好氣又好笑，直呼「我該誇獎他嗎？」（示意圖／取自pixabay）

「4生肖」今起一路旺到2021！第一名人緣大開、日進斗金





時間過得飛快，今（2020）年只剩2個月了，不管過去的日子開心還是悲傷，賺錢或大破財，我們依舊得向前看！近日知名命理老師艾菲爾就公布，從現在起一路旺到2021年的4大生肖，快來看看自己有無上榜吧！





第四名、生肖牛





生肖牛在今年的運勢本就強勁，在子丑六合幫襯下事業、感情、財運都非常順利，而從現在開始一直到2021年，你更是能鴻運當頭、美夢成真。特別是在工作、事業方面，你為公司努力拼搏都能廣受好評，當領導與上司想要提拔底下員工的時候，第一個想到的一定會是你。因此你很容易就能得到自己夢寐以求的職位。另外，受到「玉堂貴人」吉星的照拂，你在陽曆11月的婚運勢更加火旺，可以找身邊關係不錯的長輩一起去說媒；單身的肖牛者可以請親友幫忙介紹對象，成事機率高達80％。





第三名、生肖虎



生肖虎今年犯天狗，時時刻刻都覺得小人在扯你後腿，還犯了口舌，在人際關係上特別不順，甚至影響到日常生活。不過在2020結束前你的運勢節節高升，能量百分百，自己的內在動力十足，加上外在順風順水的運勢，此時，不論是做任何事都能自在發揮，獲得佳績。在工作上創造力十足，有很多新的想法或是計劃，迫不及待想去執行，也會吸引跟你想法一樣的貴人提攜，讓你在執行計劃的時候少走點冤枉路，事半功倍、如虎添翼。這些新的想法也容易受到領導重用，有助你的事業發展更上一層樓。



▲知名命理老師艾菲爾近日公布，「4生肖」今起一路旺到2021！第一名人緣大開、日進斗金。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第二名、生肖鼠





今年生肖鼠本命年，確實過得比較辛苦一點，所謂「太歲當頭，無喜有禍」，為了事業、感情、生活而忙碌不已，總是無法穩定下來，但請放寬心，接下來的時間你將會有非常暢旺的運勢。有「將星」與「金匱星」的加持，不僅謀事有成，還能名利雙收。事業運明顯昌旺起來，你的工作形勢大好，使你的正財大增，甚至能在領導、同事、客戶的引薦下，認識許多不同領域的專業人士，大大擴展了你的人脈資源；生活上也是各種好事發生，雖然不是中頭獎般的大好運，但接二連三的小確幸，也是令你幸福滿足了。



第一名、生肖龍



生肖龍今年白虎星入命，有點多災多難，常常發生小意外，但從現在開始你的運勢即將扶搖直上。你的人緣運勢大開，不僅在事業舞台越做越大，鞏固自己的社會地位，在錢財方面更是能收穫滿盈。另外，生肖龍在這段期間很容易招來異性緣，對於單身的人非常有利，想要脫單可多參加同事、朋友邀約的聚會，或到人多熱鬧的地方逛逛，很有機會能邂逅到百年難得一見的金桃花；已有伴侶而想結婚、添丁、求子的人，也可以好好把握2021之前的這段時間，你的姻緣及孕勢銳不可擋喔！（編輯：許苡晴）





【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】