NBA／補強側翼缺口 勇士傳出想交易來太陽新星後衛
NBA／補強側翼缺口 勇士傳出想交易來太陽新星後衛
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-02 07:50:03
隨著選秀大會越來越接近，金州勇士的交易傳聞每天飛，根據《ESPN》記者Nick Friedell報導，鳳凰城太陽隊年輕後衛Kelly Oubre Jr.是他們的最新目標。
Friedell在《The Jump》節目上表示，「當人們在討論時，Kelly Oubre名字不斷被提及，他們能得到他嗎？他們必須付出什麼？之前交易Andre Iguodala所得到的交易特例也快到期了。」現年24歲的Oubre，在太陽隊中表現出色。自從加入球隊以來，他平均每場可以得到17.9分，而三分球命中率為34.1%，不但年輕、而且能攻能守。
Oubre對於需要全能側翼的勇士隊來說是一個理想的選擇，他可以防守多個位置、並有三分球的能力。而目前灣區除了Klay Thompson和Andrew Wiggins，側翼僅拿的出Juan Toscano-Anderson和Eric Paschall。不過勇士1720萬美元的交易例外也有使用限制，再加上他們不太可能把榜眼籤當作交易Oubre籌碼，因為後者的合約即將在明年到期，沒人能把握他是否留隊。因此要用誰來當作籌碼，就相當令人玩味了。