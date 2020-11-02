女僑生遭擄殺！律師憶同學日本命案　提「8建議」給女性

長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女僑生上（10）月28日晚間在學校附近台鐵橋下便道步行，準備返回租屋處時，遭設籍高雄市的梁男持麻繩自後方勒頸擄走，梁男疑因用力過猛將人勒死，隨後開車棄屍高雄阿蓮，消息一出，各界譁然。而這場命案，也讓執業律師李怡貞回想起16年前，高中同學去日本旅遊，卻發生不幸命案的憾事，她並提出「8建議」給所有女性。

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李怡貞忍痛發文表示，「長榮大學女學生命案讓我想起了十六年前我高中同學在大三的時候去日本旅遊，卻發生日本河口湖國際重大不幸命案。當時新聞很大，任誰也沒想到當時治安最好的日本，而且是熱門旅遊景點的富士山會發生這樣的事情，我看著新聞久久不能自己。」

李怡貞透露，對方是一位很開朗的女孩，個性很好，謙和有禮，「我記得她還擔任過衛生股長，負責管理版上衛生，而身為只有精神及處事潔癖的處女座的我，混亂的座位以及打掃時間都在嬉鬧的我，總是被她一抹無奈的微笑給放過一馬，從來沒嚴正指責我過，我最後總也會不好意思的好好配合她，是一位非常和善的人。」



▲李怡貞律師回憶起16年前高中同學遊日本的不幸遭遇，並給所有女性「8大建議」。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

「怎麼會去一趟便利商店，三天後在治安那麼好的地方，冰冷的屍體在道路旁附近草叢中被發現？」李怡貞說，「我想或許就是因為她這樣與人為善的個性，才會讓她在異鄉香消玉殞，知道她的死訊後，去她靈堂悼念的時候，我暗中的告訴她，妳投胎後記得不要個性那麼好，妳的善良不能是一視同仁的給予。」





李怡貞也坦言，直到那時候她才知道這個社會不是我們想像中那麼美好，所謂「治安好」，也只是一個概括性的形容詞，妳有時候必須強悍、必須冷漠、必須要多點防備，必須要有警覺性，否則當我們毫無防備的時候，黑暗來襲似乎就只能無法抗拒的進入死亡。





而在文末，她也特別給各位女性建議，不管妳幾歲外表如何，有些變態發瘋起來其實無法控制自己獸慾，請妳務必：





1. 深夜沒事千萬不可獨自在外遊蕩。





2. 穿著盡量樸素，不要光鮮亮麗，錢財不要露白。（此僅為單純好意提醒）





3. 不喝陌生人的飲料。





4. 不要接受路人的搭訕或搭訕路人。





5. 在馬路上要注意前後來車，避免遭歹徒挾持上車。





6.寧可繞遠路走熱鬧的地方，也不要走無人小徑。





7.網路上很多基本的防身術影片，多看多學習。





8. 這世界除了天堂，治安再好的地方都有喪心病狂的人。（編輯：許苡晴）