鍾姓女大生雙親夜奔殯儀館認屍　母哭喊「我不要這樣子」

遭擄殺遇害的24歲長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生父母，1日晚間搭機抵達桃園機場，經採檢結果確認陰性後入境，即搭乘防疫專車連夜趕至高雄殯儀館見鍾女最後一面；今(2)日凌晨1時30分抵達殯儀館，橋頭地檢署檢察官也與鍾女家屬會合後，完成認屍程序。

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▲鍾女父母夜奔殯儀館認屍，鍾母沿路泣不成聲，下車後哭倒在丈夫懷裡。（圖／記者郭俊暉翻攝 , 2020.11.02）

× ▲鍾女父母夜奔殯儀館認屍，鍾母沿路泣不成聲，下車後哭倒在丈夫懷裡。（圖／記者郭俊暉翻攝 , 2020.11.02）

鍾女父母

經採檢結果確認陰性後入境

，乘坐防疫專車直奔高雄殯儀館，

鍾母沿路泣不成聲，下車後哭倒在丈夫懷裡，一路苦喊著｢我不要進去」、「我不要這樣子｣，一見到女兒冰冷遺體時，當場哭聲穿破整個走廊；鍾父則強忍悲傷配合檢方完成相驗筆錄領取鍾女的死亡證明書，全程不願受訪，預計將在台灣停留3天， 期間將入住防疫旅館。

鍾女的父母在確認遺體與檢察官問訊完，依程序領回鍾女遺體並暫放高雄市立殯儀館擇日火化；隨即返回台南防疫旅館休息，白天預計回案發現場招魂。



