長榮女大生遭擄殺！同學「集結證據」曝：市長吃啥魯肉飯
長榮女大生遭擄殺！同學「集結證據」曝：市長吃啥魯肉飯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-02 09:07:34｜update2020-11-02 10:49:34
一名就讀長榮大學馬來西亞籍的女大生日前在台南台鐵便橋下，遭到梁性兇嫌隨機擄殺，引發全台震驚，而在事發之後，不少同校的學生紛紛出面指控，案發地點路燈不會亮，但台南市長黃偉哲日前則回應「該處僅2盞路燈不亮，呼籲大家尊重事實」。為此，長榮大學學生在網路上蒐集證據，要求黃偉哲出面道歉。
一名長榮大學在校女學生在Dcard貼文指出「現在各方都在丟皮球，而其中事實就是路燈確實長年不亮，現在市長認為我們在造謠，麻煩各位畢業的學長姐或學弟妹若有相關的照片，跟拍攝時間都歡迎貼上來」。貼文一出。留言串紛紛開始躁動「別篇同學的行車記錄器，說有多黑就多黑」、「昨天還親眼看到路燈直接壞掉」、「路過的時候，騎車開遠光燈也不能照多遠」、「從住家外面拍過去只能看到有警車亮」、「之前走過那整條路，基本上除了我們的手機都沒燈了」、「該做的不做，市長還在吃啥魯肉飯啊...」、「台南人+1！要求黃偉哲出來道歉，那條路就真的長年不亮啊」。
只見不少長榮大學的學生貼出的照片，每一張都是整條路黑漆漆，旁邊路邊幾乎都沒亮，即便騎車或開車的同學，都必須打遠燈才能看見較近的視線，而也有學生分享從住家拍往該處道路，除了警車燈亮外，其餘也是烏黑一片。
而事實上，在女大生遭擄殺事件後隔天，該條便路晚上路燈全亮了，台南市歸仁請分局也展開強力巡邏車巡邏，提高見警率讓學生及社區人士可以安心，此舉也引來各界人士批評「要出事了才開燈」。（編輯：張嘉哲）