長榮女大生遭擄殺！同學「集結證據」曝：市長吃啥魯肉飯

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長榮女大生遭擄殺！同學「集結證據」曝：市長吃啥魯肉飯

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-02 09:07:34｜update2020-11-02 10:49:34

▲對於馬來西亞籍女大生遭擄殺案發地點，不少學生指控該條路長年路燈不亮，台南市長黃偉哲出面表示「該處僅有2盞路燈故障，請大家尊重事實」。（圖／台南市政府提供）
▲對於馬來西亞籍女大生遭擄殺案發地點，不少學生指控該條路長年路燈不亮，台南市長黃偉哲出面表示「該處僅有2盞路燈故障，請大家尊重事實」。（圖／台南市政府提供）
一名就讀長榮大學馬來西亞籍的女大生日前在台南台鐵便橋下，遭到梁性兇嫌隨機擄殺，引發全台震驚，而在事發之後，不少同校的學生紛紛出面指控，案發地點路燈不會亮，但台南市長黃偉哲日前則回應「該處僅2盞路燈不亮，呼籲大家尊重事實」。為此，長榮大學學生在網路上蒐集證據，要求黃偉哲出面道歉。
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一名長榮大學在校女學生在Dcard貼文指出「現在各方都在丟皮球，而其中事實就是路燈確實長年不亮，現在市長認為我們在造謠，麻煩各位畢業的學長姐或學弟妹若有相關的照片，跟拍攝時間都歡迎貼上來」。
貼文一出。留言串紛紛開始躁動「別篇同學的行車記錄器，說有多黑就多黑」、「昨天還親眼看到路燈直接壞掉」、「路過的時候，騎車開遠光燈也不能照多遠」、「從住家外面拍過去只能看到有警車亮」、「之前走過那整條路，基本上除了我們的手機都沒燈了」、「該做的不做，市長還在吃啥魯肉飯啊...」、「台南人+1！要求黃偉哲出來道歉，那條路就真的長年不亮啊」。

▲同校學生紛紛出示證據，表示女大生遇害的便道路燈長年不亮，不管是騎車或開車，開燈也都看不清楚，從住家拍過去也是黑漆漆一片。（圖／翻攝Dcard）
▲同校學生紛紛出示證據，表示女大生遇害的便道路燈長年不亮，不管是騎車或開車，開燈也都看不清楚，從住家拍過去也是黑漆漆一片。（圖／翻攝Dcard）
只見不少長榮大學的學生貼出的照片，每一張都是整條路黑漆漆，旁邊路邊幾乎都沒亮，即便騎車或開車的同學，都必須打遠燈才能看見較近的視線，而也有學生分享從住家拍往該處道路，除了警車燈亮外，其餘也是烏黑一片。

而事實上，在女大生遭擄殺事件後隔天，該條便路晚上路燈全亮了，台南市歸仁請分局也展開強力巡邏車巡邏，提高見警率讓學生及社區人士可以安心，此舉也引來各界人士批評「要出事了才開燈」。（編輯：張嘉哲）
 
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