NBA／「三球」選秀評價下滑 美媒：他有可能跌出前5順位
NBA／「三球」選秀評價下滑 美媒：他有可能跌出前5順位
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-02 09:08:47
NBA 2020選秀大會日期越來越近，而關於幾名樂透大熱門人選的可能順位，也不斷的被外界所討論。《The Ringer》記者Kevin O'Connor近期在節目上表示，如果「三球」LaMelo Ball跌出首輪前5順位，那他也不會為此感到驚訝。
「我早先和一支球隊的工作人員進行了交流，聊到了Ball。很多人覺得他可能會掉出前五順位。他很有天賦，但有些球隊認為他在聯盟裡的表現會不上不下的。」O'Connor說，「可能排在前十順位的人選被人下了這種評斷，毫無疑問會影響他的選秀行情。無論LaMelo最終是在前5、或是前8被選走，我都不感到吃驚。」O'Connor的說法並非空穴來風，因為此前Ball去黃蜂隊試訓時，《夏洛特觀察者》記者Rick Bonnell在報導中透露，他的表現不佳，當時外界就認為這恐將影響行情。LaMelo 一直以來被認為是Ball家族中最有天賦的，上賽季在澳洲聯賽也打出17.2分、7.9籃板、6.8助攻和1.5抄截的表現。但如今隨著他近期低迷的狀態，似乎出現了波動。