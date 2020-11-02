馬來西亞女大生遇害　吳釗燮：台灣仍是亞洲最安全地方

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代表處指出，我們深切理解馬來西亞社會對此刑案的感受，更理解家屬的心情。台灣和馬國人民間友誼深厚，至盼在厚實的情感與交流基礎上互相支持，共同渡過這個悲痛的事件。

台灣民眾黨立委邱臣遠表示，台馬關係向來友好密切，留台校友人數更居台灣之冠，學成返馬後更是成為支持台灣的棟樑、維持台馬關係的友好橋樑，而此次事件定會影響日後馬來西亞學生赴台留學意願，呼籲政府對這次的事件一定要痛定思痛，完善社會安全網；並嚴懲失職者及督導不周者，以慰死者在天之靈，並挽回馬來西亞全國人民對台灣的信心。