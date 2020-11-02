馬來西亞女大生遇害 吳釗燮：台灣仍是亞洲最安全地方
馬來西亞女大生遇害 吳釗燮：台灣仍是亞洲最安全地方
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-02 09:34:05｜update2020-11-02 12:18:12
讀台南市長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女學生日前遭到殺害，震驚全國。外交部長吳釗燮今（2）日表示，台灣仍是亞洲最安全的地方，對於馬來西亞學生在台灣遇害，駐馬來西亞代表處已經向家屬致歉，將會提供家屬來台辦理後事的協助。
立院外交及國防委員會今日邀請外交部報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。會前受訪時，媒體詢問馬來西亞學生在台遇害，會不會影響台馬關係？讓馬來西亞人不敢來台灣？吳釗燮表示，馬來西亞學生遇害是一件不幸的事，也因此總統、行政院與駐馬來西亞代表都向馬方致歉，協助女學生家長來台辦理後事，包括遺體火化、離開台灣證明的取得，外交部門都會協助家長，希望各界對台灣看法能夠沒有改變，台灣畢竟是東亞最安全、最友善的地方。吳釗燮強調，不管有沒有發生這件事，台灣都是亞洲最友善、最安全的地方。
針對馬來西亞學生在台遇害，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處昨日透過新聞稿表示，台灣長榮大學馬來西亞籍鍾姓學生在台不幸遇害事件，震撼台灣社會，中華民國政府至為重視本案，蔡英文總統特別向學生家屬及馬來西亞人民表達至深歉意，並表示必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生，也請相關政府單位全力協助家屬處理後續事宜。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處對此事件深感悲痛和遺憾，對家屬痛失至親的心情感同身受，已當面慰問致意，於第一時間全力協助家屬儘速赴台相關事宜，並將持續提供協助。
代表處指出，我們深切理解馬來西亞社會對此刑案的感受，更理解家屬的心情。台灣和馬國人民間友誼深厚，至盼在厚實的情感與交流基礎上互相支持，共同渡過這個悲痛的事件。台灣民眾黨立委邱臣遠表示，台馬關係向來友好密切，留台校友人數更居台灣之冠，學成返馬後更是成為支持台灣的棟樑、維持台馬關係的友好橋樑，而此次事件定會影響日後馬來西亞學生赴台留學意願，呼籲政府對這次的事件一定要痛定思痛，完善社會安全網；並嚴懲失職者及督導不周者，以慰死者在天之靈，並挽回馬來西亞全國人民對台灣的信心。