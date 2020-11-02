足球／我回來了！C羅康復後首戰梅開二度破多項紀錄
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-02 09:28:56
在錯過和梅西(Leo Messi)同場對決後，葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)今(2)天終於從2019 新型冠狀病毒（COVID-19）確診陰霾中健康回歸，替補出賽梅開二度，率尤文圖斯以4:1大勝，自己也創下多項紀錄。
C羅自10月中傳出確診，不過無症狀接受隔離，他常在社群媒體PO出訓練影片，但19天內多次病毒檢驗都為陽性讓他一度氣得飆罵「檢測是狗屎」也讓他錯過歐冠焦點大戰，對決梅西領軍的巴塞隆納。C羅隔離超過2周後總算二度檢驗為陰性，今天回歸義甲賽場，下半場替補登場踢進2球，賽後他興奮地表示，「我真的很高興，之前隔離期我都不能做想做的事，就是踢球，這對我影響很大，因為我感覺很好，根本沒症狀。」
「現在我可以告訴大家，Cristiano回來了！這就是最重要的事情。」C羅用進球表現強勢宣告葡萄牙天王回來了，此外C羅也締造多項紀錄，包含為尤文圖斯踢進第70球，榮膺隊史第18人，個人義甲第57個進球追平退役球星Filippo Inzaghi。
此外，C羅本季為尤文圖斯出賽的前3場義甲比賽中踢進5球，追平了他生涯每季前3場聯賽的進球紀錄，同時也是他生涯第2次，替補出賽完成梅開二度，前一次還要追溯到2006年。