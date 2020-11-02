長榮女大生陳屍案　潘文忠咎責校方：可預防但未預防

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在距離校門300公尺外遭擄殺害，引發各界譁然，然而在今（2020）年9月底，在同一事發地點才發生另一名陳姓女大生險遇害事件，但長榮校方對此一事件卻並未實施校安通報，對此，教育部長潘文忠今（2）日回應，針對校方未即時向教育部通報，會依照相關條例研議處分。

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潘文忠表示，針對馬來西亞外籍同學遇害，深表哀痛歉意，經教育部初步了解，在9月30日時，在學校同地點就有學生也遭遇到危險，該學生當時就即時報案也通報學校師長，校方也經過校安人員、學務長等都有了解，但未即時向教育部通報，會依照相關條例研議處分。

潘文忠認為，學校輕忽此事才沒有通報，「在校園安全防治上，最害怕就是輕忽」，如果有相關案件就該通報，寧可多做也不要少做，多一分關心、提醒、聯繫，絕對可以更加保護師生安全，之後將會有專案小組進到學校，對於學校的處置措施和相關失職人員，會在專案小組之後做後續處置，

潘文忠進一步表示，對於這樣的學校意外事件，學校處置過程中可預防但未預防，但並不是台灣相關學校都是以這樣的方式處理，很多學校其實相當積極，也建立各種校外周邊環境關注熱點，跟在地警方有非常緊密聯繫，這起事件也可以讓各校更加注意，請各學校更嚴謹檢視治安加強死角，校園周邊一定要加強防範，教育部會盡最大的努力，讓學生得到最完善的照顧。