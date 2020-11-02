NBA／狼王比下科比榮膺史上最高薪 現役指望詹皇超越
NBA／狼王比下科比榮膺史上最高薪 現役指望詹皇超越
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-02 10:16:37
美國媒體《Hoop Central》列舉了NBA史上總計最高薪的10位球員，征戰了21個球季的「狼王」Kevin Garnett以3.34億美元天價排在第1，接著是今年逝世的湖人傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant，現役則以「詹皇」LeBron James為最高。
KG以3.34億美元榮膺榜首，接著Kobe的3.23億美元，James排在第3也有3.06億美元，接續4到10名，「俠客」 Shaquille O'Neal的2.86億美元、Chris Paul的2.6億美元、「德佬」Dirk Nowitzki的2.51億美元、「甜瓜」Carmelo Anthony的2.48億美元、Tim Duncan的2.42億美元、「魔獸」Dwight Howard的2.4億美元、Chris Bosh的2.39億美元。現年44歲的Garnett在2016年退役，生涯15度入選全明星賽、9度入選最佳陣容、12度最佳防守陣容，2004年獲頒年度MVP，2008年奪得生涯首冠也是唯一一冠，今年和Kobe、Duncan一同入選名人堂。該份名單有4人還是現役球員，年底要滿36歲的James本季狀態依舊威猛，率湖人奪冠自己更榮膺FMVP，至少還能再打一年，要挑戰Garnett的天價薪水也不是不可能。