土耳其總統挺台帖文國旗「被消失」　外交部：遭中國施壓

土耳其靠愛情海端日前爆發芮氏7.0地震，造成慘重傷亡，土耳其總統艾爾多安

（Recep Tayyip Erdogan）

上月（31）日推文感謝「友好國家」強震後的祝福和支持，並張貼青天白日滿地紅國旗，但在中國大陸施壓下，他推文中的中華民國國旗貼圖昨（1）日已被「下架」。

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立院外交及國防委員會今（2）日邀請外交部報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。會前受訪時，媒體詢問

有關土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）昨（1）日在官方推特感謝包括我國在內的友好國家及國際組織對土國伊茲米爾地區震災的祝福及支持，隨後卻移除標示我國國旗的相關貼文事，外交部對於國際人道援助合作再次受到政治干擾表示強烈遺憾。

外交部今日上午發布新聞稿指出，根據我駐土耳其代表處情資指出，土方是受到中國政府的施壓而刪除貼文。土國伊茲米爾傳出地震災情後，我國於第一時間向土國政府及人民丶表示關切慰問，是出於人饑己饑，人溺己溺的國際人道關懷精神，卻遭中國無理打壓，外交部對此表示譴責，但我國不會因此卻步，將持續堅定向包括土耳其在內的國際社會提供即時的人道援助，展現台灣良善的力量。