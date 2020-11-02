立院審學校衛生法 家長團體場外抗議：反萊豬進校園
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-02 10:21:23
立法院教育文化委員會今（2）日審查《學校衛生法》修正案，許多國民黨立委都提案，希望明文禁止含瘦肉精的美豬進入校園。立法院內審查法案，僅一牆之隔外的馬路邊，家長團體到場抗議，想直接用大聲公喊進立委們的心坎裡，國民黨團立委，包含主席江啟臣都到場接下家長團體的請願書，此外台灣民眾黨立委蔡壁如也上車發言，表達對行政部門的不信任。
出席的家長團體包括全國家長協會、全國家長聯誼會、苗栗縣家長協會、高雄市家長聯盟、高雄市家長協會、新竹市家長協會、新竹縣各級家長協會、台中市家長協會、台中市霧峰家長協會、愛之語全人關懷協會、台灣媽媽護家護兒聯盟等團體。家長團體們指出從總統蔡英文宣布開放瘦肉精美豬進口後，教育部旋即要求承包校園團膳的業者只能使用國產豬，但效力僅「口頭要求」，並無實際發公文，等於不具有任何法律上的效力。家長們憂心有心人士會鑽此漏洞，要求衛福部、教育部應勇於扛起責任。
江啟臣到場發言時表示，行政部門口頭上不希望轄下軍人、學生、體育選手吃到含有瘦肉精的美豬，卻是說一套做一套，甚至連立法委員提案想填補漏洞，都遭到官員反對，「請問官員們有必要這樣嗎？之前蔡英文說進口萊豬前一定會跟社會溝通、跟國會溝通，她有溝通嗎？他說誠信是領導國家的基礎，但她的承諾沒一項實現。」蔡壁如代表民眾黨表達溯源管理的主張，衛福部應和國貿局配合，清楚標示每個進口的瘦肉精豬的貨號，「希望教育部拿出決心，不然查核的工作很難做」。