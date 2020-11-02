家長團體立院反美豬入校 潘文忠：7年前已修法
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-02 10:22:28
新北市教師會、新北市家長聯合會等多個教師、家長團體今（2）日上午於立法院外舉辦記者會，痛批教育部僅發公文要求學校必須使用國產肉品，但缺乏完善法令保護的校園食安，仍讓教師、家長憂心，對此，潘文忠表示，學校營養午餐採用國產肉品，從102年學校衛生法修法後就已經實施。
潘文忠說明，教育部在今年8月28日行文給各級學校政府強調營養午餐、共膳一律採用國產肉品，這也是因應學校衛生法，優先產用國產、經中央農政主管機關認定的農產品，這是從102年修法後就已經實施，透過時農教育鼓勵學童食用國產優良農產品，也希望藉著這樣的機會，讓孩子了解農產生產的過程。潘文忠重申，這樣的官定已經從107年開始陸續實施，行政院也在110年的預算補助從每餐3.5元到6元，總預算也增加到20億，希望透過全面的食農教育，讓孩子透過飲食了解在地生產與文化。
新北市教師會、校長協會與家長團體召開記者會指出，儘管教育部以發出公文要求學校，必須使用國產肉品來回應，但缺乏完善法令保護的校園食安，仍然讓多數的教職人員與家長憂心，因此呼籲政府，應該立即修改學校衛生法第23條，明訂學校供應膳食，食材禁止使用含有乙型受體素的肉品及其加工品，並訂定相關罰則。」新北市教師會理事長林松宏表示，面對校園食安問題，新北市長侯友宜確實做到，加強稽查，但沒有明確的國家法令做為後盾，廠商難免心存僥倖。另外，今日立法院有楊瓊櫻、 翁重鈞、林奕華委員領銜，多位立委連署提案的「學校衛生法第23條條文修正草案」修法，教師、家長團體表達支持及聲援，呼籲立委應該重視並儘速完成修法，以保障全國學童的身體健康。