無薪假勞工補助延長！每人每月1.1萬有望領到12個月
無薪假勞工補助延長！每人每月1.1萬有望領到12個月
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-02 10:47:57
由於新冠肺炎全球肆虐，台灣不少產業也受到衝擊，不少企業也實施減班休息，也就是無薪假，勞動部長許銘春今（2）日於立法院社福衛環委員會會前受訪時表示，勞動部今年初祭出補貼半數投保薪資差額的「安心就業計畫」，由於申請的勞工人數仍居高不下，因此決定計畫將延長至明年6月30日，也研擬延長補貼至8個月到12個月。
依據勞動部統計，疫情期間無薪假人數一度逾3萬人，隨著國內疫情趨緩，統計至本周，無薪假人數已減少至655家、1萬3184人。另統計昨天為止，申請安心就業計畫約4萬6683人，共核發4萬715人、發出4.3億元；充電再出發則有722家事業單位、1萬5309人申請充電再出發訓練計畫，已發給703家、1萬2672人、發給1.4億元。許銘春表示，安心就業計畫為提供實施無薪假的事業單位薪資差額補貼，該計畫本來僅到今年12月底，每人每月最高可領1.1萬元、最長6個月，經過評估後，決議計畫延長到明年6月底，同時放寬每人最長可領到12個月。勞動部勞動力發展署指出，雖然申請無薪假的勞工人數以及企業家數都有下降趨勢，但考慮到申請安心就業計畫的勞工人數仍居高不下，申請者超過萬人以上，顯示勞工確實有需要，而安心就業計畫原本只實施到今年底就截止，因此決定將「安心就業計畫」延長至明年6月30日。而補貼的內容目前正在開會討論，在今年底就能定案。