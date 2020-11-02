百年大同經營權之爭暫告於段落 公司、市場派攻防再回顧
百年大同經營權之爭暫告於段落 公司、市場派攻防再回顧
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-02 16:40:51｜update2020-11-03 01:46:47
回顧大同近年經營權之爭，董事長林郭文艷強勢主導大同轉型，卻績效不彰、被外界視為經營不善，而千億土地資產同時也引來各方的覬覦。2017年市場派新大同、欣同提名10名董監名單，但被公司派全數刪除，市場派提出假處分及抗告，後遭高院駁回。同年，金管會查出中資龍峰違法投資大同，要求出清大同股權。
2018年市場派大股東王光祥透過旗下3家投資公司買進大同股權超過10%，加入經營權之爭。而後在《公司法》修正後，廣邀同業籌資加入戰局，爭取持股超過50%，主張召開臨時股東會，來全面遴選董事席次、重組董事會。但公司派打出中資牌，主張王光祥曾向陸資企業借款31億，持有的大同股份恐涉及中資，要依法剔除違法中資的股東權。為此，市場派則找來親綠背景的前中鋼董事長林文淵反制，並提名「反中第一人」前立委黃國昌為獨立董事，強力切割有中資色彩的傳言。
今（2020）年6月30日大同召開股東會改選董監事，但市場派指控，報到時發現逾53%股東投票權遭公司逕自刪除。此舉引起市場譁然，也引起主管機關關注，不僅投保中心決議對林郭文艷提起裁判解任訴訟，金管會也將大同打入全額交割股，並以違反《證券交易法》特別背信罪罪嫌，依法告發。
而後經濟部考量林郭文艷違反法令，對公司與股東造成嚴重損害，因此准許大同市場派召開臨時股東會，今年10月21日臨股會登場，結果改選的9席董事中，公司派占2席、市場派占7席，市場派大勝，大同經營權變天。11月2日召開臨時董事會，推選出林文淵為新任董事長，林郭文艷為榮譽董事長。