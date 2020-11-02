黃明志曝馬國人來台唸書5理由　諷：連殺人犯都很安全

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生28日晚間，在走回學校宿舍的途中，遭28歲梁姓嫌犯無差別擄殺，惡行一出飽受外界撻伐，此案引來大馬歌手黃明志關注，他除了點出馬來西亞人選擇來台就讀的5大原因之外，更意有指所地表示：「台灣安全到殺人犯也會很安全」。

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此案引發台灣、馬來西亞兩地高度關注，黃明志坦言馬來西亞人會來台灣讀大學，通常是因為學費不會太高、允許外國人半工半讀、中文教育、以為滿街都是美女和安全，「我以過來人的身分，可以作證以上5點都是對的」，黃明志還特別強調對第5點最有感，語帶嘲諷表示：「甚至安全到殺人犯也會很安全。」

鍾姓女大生的雙親昨（1）日晚間已搭乘華航班機抵台，黃明志懇請台灣的司法可以還死者一個徹徹底底的公道，希望不要再二度傷害，強調全世界都在看，貼文一出掀起討論，許多網友也對台灣的司法感到失望：「真的很抱歉，台灣人也都覺得台灣司法很無能，無法還死者家屬公道」、「大多數的台灣人也都希望歹徒一命償一命，但近年來有判死刑的沒幾個，而台灣人自己也一直在批判台灣司法」、「謝謝你願意跳出來講話，讓台灣高層重視一下司法跟治安」。（編輯：侯家瑜）

▲黃明志臉書全文。（圖／黃明志臉書）