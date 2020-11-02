美大選前超級星期天　川普跑5州拉票、拜登集中賓州造勢

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美大選前超級星期天　川普跑5州拉票、拜登集中賓州造勢

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-02 11:26:15｜update2020-11-02 11:26:57

川普與拜登
▲川普和拜登在投票日前的超級星期天抓緊時間展開競選活動，兩人的行程呈對比，川普行程滿檔前往搖擺州，拜登則是集中活力留在賓州。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選投票日（ 3 ）將至，選戰進入倒計時，現任總統川普、民主黨候選人拜登雙方皆抓緊時間造勢拉票，川普的行程滿檔，週日（ 1 ）前往 5 個關鍵搖擺州拉票，拜登則留在賓夕法尼亞州（賓州）集中造勢。
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川普在白宮幕僚長道斯（ Mark Meadows ）、國安顧問歐布萊恩（ Robert O’Brien ）、女兒伊凡卡（ Ivanka Trump ）、女婿庫許那（ Jared Kushner ）前往密西根州，結束行程後也前往愛荷華州、北卡羅萊納州、喬治亞州、佛羅里達州造勢。
川普週日（ 1 ）的行程從密西根州馬科姆郡（ Macomb County ）開始，川普上屆選舉在密西根州以些微差距打敗希拉蕊，這屆選舉拜登在密西根州的民調持續保持領先，愛默生學院（ Emerson College ）的民調，拜登支持度為 52%，川普為 45%；路透社／易普索的民調，拜登支持度為 52%，川普為 42%。

川普向選民說道「這場選舉是『拜登經濟衰退』之間的選擇」拜登當選可能帶給美國最糟糕的經濟狀態。並且批評拜登的防疫會讓民眾像囚犯一樣被關在家中，痛批中國要為新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情負責「看看中國對世界做了什麼。我們絕不會忘記」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普11月1日在喬治亞州造勢。（圖／美聯社／達志影像）
史丹佛大學（ Stanford University ）近期所做的調查指出，川普的造勢活動造成 3 萬人確診、7 百人因病死亡。拜登在賓州的造勢會場上喊到「打倒 COVID，打倒川普！」（ Beat COVID, beat Trump ）形容川普就是個病毒，在費城的 2 場造勢活動是超級傳播者「他（川普）處理疫情的方式簡直是犯罪」。拜登說，他當總統的第一天就會推出完整的政策，包括要求大家戴口罩、保持社交距離、檢測、疫情追蹤，以及免費提供藥物、疫苗。

華爾街日報》指出，拜登希望贏回賓州，上屆選舉川普以大約 4.4 萬票拿下該州的選票。拜登週日的競選活動集中在賓州顯示該地區對民主黨的重要性。

拜登將在週一（ 2 ）前往克里夫蘭（ Cleveland ）然後再回到賓州，同時也請來前總統歐巴馬（ Barack Obama ）站台，歐巴馬週六（ 31 ）陪同拜登參與密西根州 2 場造勢活動，並將在週一（ 2 ）前往喬治亞州、佛羅里達州。川普則是規劃在週一（ 2  ）前往 4 個搖擺州舉行 5 場造勢活動。
▲拜登11月1日在賓州費城的羅斯福公園（Franklin
▲拜登11月1日在賓州費城的羅斯福公園（Franklin Delano Roosevelt Park）造勢。（圖／美聯社／達志影像）
 
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