美大選前超級星期天　川普跑5州拉票、拜登集中賓州造勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
川普週日（ 1 ）的行程從密西根州馬科姆郡（ Macomb County ）開始，川普上屆選舉在密西根州以些微差距打敗希拉蕊，這屆選舉拜登在密西根州的民調持續保持領先，愛默生學院（ Emerson College ）的民調，拜登支持度為 52%，川普為 45%；路透社／易普索的民調，拜登支持度為 52%，川普為 42%。
川普向選民說道「這場選舉是『拜登經濟衰退』之間的選擇」拜登當選可能帶給美國最糟糕的經濟狀態。並且批評拜登的防疫會讓民眾像囚犯一樣被關在家中，痛批中國要為新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情負責「看看中國對世界做了什麼。我們絕不會忘記」。
史丹佛大學（ Stanford University ）近期所做的調查指出，川普的造勢活動造成 3 萬人確診、7 百人因病死亡。拜登在賓州的造勢會場上喊到「打倒 COVID，打倒川普！」（ Beat COVID, beat Trump ）形容川普就是個病毒，在費城的 2 場造勢活動是超級傳播者「他（川普）處理疫情的方式簡直是犯罪」。拜登說，他當總統的第一天就會推出完整的政策，包括要求大家戴口罩、保持社交距離、檢測、疫情追蹤，以及免費提供藥物、疫苗。
《華爾街日報》指出，拜登希望贏回賓州，上屆選舉川普以大約 4.4 萬票拿下該州的選票。拜登週日的競選活動集中在賓州顯示該地區對民主黨的重要性。
拜登將在週一（ 2 ）前往克里夫蘭（ Cleveland ）然後再回到賓州，同時也請來前總統歐巴馬（ Barack Obama ）站台，歐巴馬週六（ 31 ）陪同拜登參與密西根州 2 場造勢活動，並將在週一（ 2 ）前往喬治亞州、佛羅里達州。川普則是規劃在週一（ 2 ）前往 4 個搖擺州舉行 5 場造勢活動。