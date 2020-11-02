美國總統大選將登場　4情境分析、台股仍有好表現？

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第一、川普當選：企業稅率維持現行標準，資金寬鬆政策依然，短期股市朝向多頭邁進，惟長線美中關係進一步惡化，美國扼住華為、中芯發展，中國大陸在美國大選前靜觀選舉變化，並無動作，若川普當選，想必將對等回報，國際股市難免受累波濤起伏，台灣成為中美角力焦點，台海上空不平靜，台股難免受地緣政治影響。
其二、拜登當選，且民主黨拿下參、眾兩院：企業加稅勢在必行，短期股市震盪下挫2到5％，但拜登對中國大陸政策較為溫和且不會如川普不按牌理出牌，股市短期反應過後，長線舒緩，較易掌握。
其三、拜登當選，但民主黨未能拿下兩院：企業加稅需要國會通過，民主黨未能拿下兩院，調升企業稅方案可能不會通過，股市純然反應拜登較為溫和的國際政策，不過此情境需待明年1月20日總統交接後，才能知曉，故股市依舊存在不確定性。
其四、選舉結果出現僵局，或川普耍賴不交出政權，不確定性持續延宕：2000年美國大選，小布希與高爾因得票數接近而訴諸最高法院裁決，36天後（12月12日）選舉結果才出爐，當年美股是在12月21日才出現重挫後的跌深反彈。
而台股受到美國總統大選之不確定性影響，近期呈現高檔震盪格局。為此，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖然台股受到不確性影響，但疫情發展到現在，並未影響科技產業的需求跟表現，反而帶動了在家工作與教育的需求，成為相關產業成長的推力；展望後市，仍然看好科技產業需求展望，預期企業獲利表現將是美國總統大選結束後左右台股表現的關鍵。
回到基本面，廖哲宏分析，10月下旬以來進入財報法說旺季，目前多數科技公司公布的第3季財報以及第4季展望整體不差；受惠遠距工作需求，筆電以及平板求持續攀升；另一方面，手機需求出現需求復甦，5G手機在中國大陸的銷售持續走揚，加上iPhone即將進入備貨旺季，預期整體手機相關供應鏈，將延續第3季的需求動能。
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