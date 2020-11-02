NBA／美媒分析各年代射手　柯瑞最強比下雷槍等傳奇

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NBA／美媒分析各年代射手　柯瑞最強比下雷槍等傳奇

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-02 12:33:22

Stephen Curry
▲勇士頭號射手Stephen Curry砍進大號三分球後慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
美國媒體《Fadeaway World》列出了自1980年代至今，4名分別代表各10年間最具代表性的三分球射手，其中勇士一哥「萌神」Stephen Curry的準度和進球數最多，打敗3位名人堂前輩。
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《Fadeaway World》的作家Ernesto Cova撰文分析，籃球趨勢的轉變，球員越投越遠，回顧過去首先提到1980年代的代表人物是「大鳥」Larry Bird，生涯投進527顆三分球，外線命中率為38%，為了讓年輕球迷更直接清楚認識，Cova更稱Bird是過去版的Kevin Durant。
接著1990年代的代表性射手是「大嘴」Reggie Miller，是他開始讓投三分球這件事變得很酷，生涯投進1728顆三分球，有40%命中率；2000年代則是，「雷槍」Ray Allen，最令人回味的是2013年NBA總冠軍賽第6戰追平比數的神來一投，讓多少馬刺迷心碎。

2010年代非Curry莫屬了，2953顆三分球，命中率達43%，勝過3位前輩，打破各項三分球紀錄，讓年輕球員們群起效仿開始狂投三分球，不愧為史上唯一一位全票例行賽MVP。
 
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