以行動關心台灣電競產業！副總統賴清德親訪CTESA與TESL

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賴清德副總統在TESL公司體驗WANIN Games國產動作遊戲大作《Dusk Driver酉閃町》，在遊戲製作人朱彥儒的領導下，賴清德副總統提到雖然已經很久沒實際造訪西門町，但透過遊戲俐落強力的打擊感搭配奇幻旖旎的異世界，他深深感受到台灣團隊的用心與創意，忍不住連連比讚直呼：「真的好玩！」
除了玩遊戲以外，副總統更實際體驗狼谷育樂台《電競讚起來》的播報工作，在《電競讚起來》主持人安娜李的帶領下，賴清德以一句：「大家好我是William！」開場，穩健的台風讓副總統成功無NG一次過關，在節目中回憶起他小時候玩遊戲的情景，感嘆現今遊戲製作的精緻與多元，而如今看到台灣電競產業也確實打出成績、穩健發展，讓賴清德也感到欣慰不已。
而後中華民國電子競技運動協會(CTESA)理事長蕭政豪與副總統進行茶敘會談，由TESL台灣電競聯盟執行長白瑞元進行簡報，賴清德副總統對於台灣電競產業發展蓬勃，特別認同CTESA與TESL攜手打造產、官、學三方合作，為台灣打造電競人才，培養電競產業軟實力，推動電競產業鏈發展。
最後，雙方針對台灣遊戲市場與電競產業進行意見交流，CTESA送上印有賴副總統ID的中華國家代表隊運動外套及勳章，府方也回贈繡上「Taiwan」字樣的禦寒外套，象徵國家關心電競產業發展並願意攜手前行，CTESA與TESL承諾將投入更多資源，推動三方合作，期待未來能夠帶動相關產業鏈發展，進而讓台灣走向全球，在國際舞台上發光發熱。