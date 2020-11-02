以行動關心台灣電競產業！副總統賴清德親訪CTESA與TESL

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以行動關心台灣電競產業！副總統賴清德親訪CTESA與TESL

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-02 12:11:17

▲ （圖／新頭殼）
▲ 賴清德親蒞CTESA與TESL進行參訪。（圖／新頭殼）
自從2017年立法院三讀通過運動產業發展條例部分條文修正案後，電子競技正式納入運動產業，使得台灣電競產業益發欣欣向榮，副總統賴清德30日親蒞CTESA中華民國電子競技運動協會與TESL台灣電子競技聯盟進行參訪，以行動表達對台灣電競產業的關切。
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台灣電競產業穩健發展，賴清德副總統也說讚！賴清德副總統長期關注電競議題，於行政院長任期內，推動《運動產業發展條例》通過，並挹注電競相關經費，積極推展電競產業，30日更親自參訪TESL台灣電子競技聯盟與CTESA中華民國電子競技運動協會，關心台灣的遊戲電競產業發展實況。在CTESA理事長蕭政豪、網銀基金會執行董事陳大鈞、TESL執行長白瑞元等人的帶領下，賴清德體驗了WANIN Games國產動作遊戲大作《Dusk Driver酉閃町》、以及實際體驗狼谷育樂台《電競讚起來》的播報工作。
賴清德副總統親自遊玩WANIN Games國產動作遊戲大作《Dusk Driver酉閃町》 圖：TESL/提供
賴清德副總統親自遊玩WANIN Games國產動作遊戲大作《Dusk Driver酉閃町》 圖：TESL/提供
賴清德副總統在TESL公司體驗WANIN Games國產動作遊戲大作《Dusk Driver酉閃町》，在遊戲製作人朱彥儒的領導下，賴清德副總統提到雖然已經很久沒實際造訪西門町，但透過遊戲俐落強力的打擊感搭配奇幻旖旎的異世界，他深深感受到台灣團隊的用心與創意，忍不住連連比讚直呼：「真的好玩！」

副總統賴清德大讚台灣電競產業發展成果豐碩 圖：TESL/提供
副總統賴清德大讚台灣電競產業發展成果豐碩 圖：TESL/提供
除了玩遊戲以外，副總統更實際體驗狼谷育樂台《電競讚起來》的播報工作，在《電競讚起來》主持人安娜李的帶領下，賴清德以一句：「大家好我是William！」開場，穩健的台風讓副總統成功無NG一次過關，在節目中回憶起他小時候玩遊戲的情景，感嘆現今遊戲製作的精緻與多元，而如今看到台灣電競產業也確實打出成績、穩健發展，讓賴清德也感到欣慰不已。

TESL執行長白瑞元為副總統賴清德與電競產業人士進行台灣電競產業發展簡報 圖：TESL/提供
TESL執行長白瑞元為副總統賴清德與電競產業人士進行台灣電競產業發展簡報 圖：TESL/提供
而後中華民國電子競技運動協會(CTESA)理事長蕭政豪與副總統進行茶敘會談，由TESL台灣電競聯盟執行長白瑞元進行簡報，賴清德副總統對於台灣電競產業發展蓬勃，特別認同CTESA與TESL攜手打造產、官、學三方合作，為台灣打造電競人才，培養電競產業軟實力，推動電競產業鏈發展。
最後，雙方針對台灣遊戲市場與電競產業進行意見交流，CTESA送上印有賴副總統ID的中華國家代表隊運動外套及勳章，府方也回贈繡上「Taiwan」字樣的禦寒外套，象徵國家關心電競產業發展並願意攜手前行，CTESA與TESL承諾將投入更多資源，推動三方合作，期待未來能夠帶動相關產業鏈發展，進而讓台灣走向全球，在國際舞台上發光發熱。
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