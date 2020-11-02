臺灣第一石城護城河通水　陳其邁向曹公、城隍爺道早安

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高雄市政府自106年起推動「再造歷史現場專案計畫－左營舊城見城計畫」，今年適逢高雄設州改制百年，見城計畫也邁入新里程碑，眾所期盼的「護城河通水」，是左營舊城第一個完成的主要歷史再造工程，再現台灣第一石城水岸風貌，護城河、東門城牆兩種城池核心元素相互輝映，展現水映城牆壯闊氣勢。
高雄市長陳其邁今（2）日與文化部政務次長蕭宗煌、副市長史哲等人一同參加「臺灣第一石城護城河」通水啟用典禮，見證左營舊城東門風華重現，「現在」的高雄市長陳其邁也先向「過去」的鳳山知縣曹公和左營舊城城隍爺道「Good morning」，「有政府會做事」，中央核定的見城計畫第一期經費只是起點，並笑說文化部長李永得和文化部政務次長蕭宗煌都是高雄人，自己的家要多「照顧」，第二期經費要繼續拜託中央多幫忙。
陳其邁表示，護城河早期是從高屏溪到曹公圳接蓮池潭，再往凹子底然後再到愛河，我們希望能夠逐步的重建這個水系，恢復過去的歷史的現場，尤其通水以後，護城河、樹木跟整個古城互相輝映，變成一個民眾可以悠閒散步的地方，讓左營舊城能夠成為高雄觀光的一個新的門戶。
對於通水後是否有登革熱的疑慮，陳其邁表示，登革熱的病媒蚊大家都知道是埃及斑蚊跟白線斑蚊，主要的埃及斑蚊是家裡面的瓶瓶罐罐的一些積水造成，而護城河的水是流動的水而且裡面已經有放魚，所以並不會有登革熱的疑慮，請大家放心，希望民眾在散步的這個過程中，能夠盡情地來享受過去歷史現場。
文化局指出，見城計畫以再造台灣第一石城為願景，護城河睽違12年後再次通水是重要且關鍵的一步，左營舊城東門段場域的開放只是第一步，接著北門段及鎮福社修復工程也將於明年完成，西門段城牆遺構修復、五段殘蹟修復、南門廣場營造與東門銜接計畫工程、勝利路空中馬道串接工程，勢將展現左營舊城磅礡城池氣勢。