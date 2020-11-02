杭特筆電密碼簡單、資料不加密　資安專家：簡直國安惡夢

美國總統候選人拜登的次子杭特（ Hunter Biden ）近期陷入筆記型電腦資料外洩的醜聞，內容包括可能涉及拜登父子與外國企業往來的電子郵件，以及杭特個人吸毒等不雅照。英國媒體 31 日爆料，杭特的筆電密碼非常簡單，且沒有任何加密措施，連 IT 專家看了都直呼簡直是「國家安全的一場惡夢」。
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英國《每日郵報》（ Daily Mail ）報導，IT 專家表示杭特的筆電密碼是他的名字加上點短的數字「 Hunter02 」，令人難以置信一個承認有藥癮、 50 歲的商人，設了一個極簡單的密碼，帶著這台筆電到維修店，然後再也回來拿電腦，而裡面的資料也完全沒有加密。
這些資料包括：拜登（ Joe Biden ）的個人電話號碼、3 個私人信箱，以及他身旁的特勤局特工姓名；前總統柯林頓（ Bill Clinton ）和夫人希拉蕊（ Hillary Clinton ）的電話號碼，以及幾乎每個歐巴馬幕僚的電話；一個約 1500 人的聯絡資料庫：好萊塢女星葛妮絲・派特洛（ Gwyneth Paltrow ）、樂團 Coldplay 歌手馬汀（ Chris Matin ）、前民主黨總統候選人凱瑞（ John Kerry ）和前聯邦調查局（ FBI ）局長弗里（ Louis Freeh ）；還有杭特的個人資料，包括護照、駕照、社會安全碼、信用卡和銀行對帳單，以及個人的藥癮、性愛相關的影像、文件，包括在網路成人直播花費 2.1 萬的文件、性愛照以及吸食毒品的照片。
IT 專家葛雷尼（ Chris Greany ）表示，筆電沒有加密真是讓人「跌破眼鏡」；曾向英國外交部提供筆電資安建議的前警察指出，杭特筆電中的資料若落入有心之人手中，將會非常危險。另一名曾經與美國執法機構合作過的專家對這些資料進行分析，認為這些內容都沒有經過竄改，對他來說「這些都是真實的」。