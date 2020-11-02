天貓雙11正式開跑　2小時內100品牌「破億人民幣」成交

「天貓雙11」全球狂歡季首輪售賣期，昨（1）日凌晨0時正式宣告展開。業者表示，無數提前繳付訂金的消費者迅速搶先機付尾款，造就開局不到2小時（111分鐘）便達成100個品牌突破1億元（人民幣，下同，約4.27億新台幣）成交額的盛況。

我是廣告 請繼續往下閱讀

業者指出，今年天貓雙11將有超過25萬品牌提供1,400萬款折扣商品，規模為歷屆活動之最；踏入11月1日的零時，天貓雙11「搶先購」正式啟動，開場僅1分鐘，Adidas（阿迪達斯）的成交額達1億，Nike（耐克）也接著加入「億元俱樂部」；隨後，科沃斯、巴拉巴拉、百雀羚、全友家居等陸貨品牌的成交額也相繼破億。

據統計，截至11月1日凌晨1時51分（或開局111分鐘），Apple（蘋果公司）、Estée Lauder（雅詩蘭黛）、Lancôme（蘭蔻）、L’oreal（歐萊雅）、小米、美的、海爾、華為等100個品牌成交額突破1億元，火速加入「億元俱樂部」；其中，美妝品牌和3C家電品牌的成績較為突出。





據業者觀察，今年首輪售賣期開場首小時（0時至1時），不少商品已經擠身「爆款」之列，其中美妝用品成為大贏家，佔據10大商品銷售排行榜的大半壁江山，購物車的「車速」高速運行，Shiseido（資生堂）、Freeplus（芙麗芳絲）、IPSA等品牌旗下多款商品，開場不久即告斷貨；其他美妝品牌的銷售走勢也見凌厲，南韓Whoo后的護膚套裝，以及日本YA-MAN（雅萌）和以色列Tripollar的家居護膚套裝，在開售首小時一度打入10大銷售排行榜。

業者表示，今年天貓雙11的物流網路大幅加速，在「菜鳥網絡」（阿里旗下物流公司）預先調動物流安排下，不少人提前享受「開箱快樂」，凌晨剛付尾款，翌日早上即收到快遞到貨的通知。