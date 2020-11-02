大馬華僑羅美玲哽咽質詢徐國勇：警、校方為何成平行線？

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

大馬華僑羅美玲哽咽質詢徐國勇：警、校方為何成平行線？

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-11-02 12:23:54｜update2020-11-02 12:30:59

▲馬來西亞籍女大生遇害，同為馬來西亞新住民的立委羅美玲在質詢前還要先按住自己胸口平復情緒。　（圖／翻攝國會直播。）
▲▲馬來西亞籍女大生遇害，同為馬來西亞新住民的立委羅美玲在質詢前還要先按住自己胸口平復情緒。　（圖／翻攝國會直播。）
長榮馬來西亞籍女大生在返回宿舍的路途中遇害，社會檢討警政疏失。今（2）日同樣身為馬來西亞籍的立委羅美玲質詢時，一開始還難以平復情緒，先是深呼吸好幾口氣、再用手按住胸口才平復情緒。羅美玲質疑校方、警方接連疏失，導致悲劇發生，「校安不單針對學校內，校園周遭也是，要讓其他國家的孩子到台灣求學，知道台灣很安全，我們才被評比是全世界第二安全的國家，很諷刺。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
早在馬籍鍾姓女大生遇害前一個月，就有另一名陳姓長榮大學生也在同樣的路段遭到梁姓嫌犯試圖徒手擄走，該名陳姓女大生事後報案，卻沒有開三聯單，外界也質疑行政疏失。
上午主責警政機關的內政部長徐國勇到立法院針對明年度預算備詢，羅美玲質詢時痛批，在陳姓女大生報案後，警方也曾到現場蒐證，但他們竟沒有通報校方，事先警告學生學校周遭有可疑份子出沒，直到馬籍女大生遇害後，這兩條平行線才接上。徐國勇也坦承「學校跟警政單位聯繫確實產生斷層。」

羅美玲問徐國勇，若外籍人士不管到台灣求學、工作，若遇到緊急狀況，該如何求助？徐國勇說「學校有相關程序，我會跟警政署、移民署說，不管個案的主管機關是哪個單位，都要幫對方轉接。」羅美玲進一步質疑是否兩個機關踢皮球的情況嚴重？徐強調現在移民署署長邱豐光之前是警政署副署長，相當幹練，會再要求他們加強跟基層單位的聯繫。

徐國勇表示，會跟婦幼隊、少年隊溝通，要他們建立跟各級學校間的橫向聯繫，若校方有請求，必要時也會進入校園維護安全，此外學校外的熱點，如此次發生命案的地區是長榮大學校外偏僻的地方，警政署也會盤點並加強巡邏、提高見警率。
質詢的最後，羅美玲表示在命案發生後，國外的家人都打電話給她要她晚上不要出門，因為「台灣很危險」，她認為此次命案讓打擊台灣國際形象，也衝擊台灣與馬來西亞間的情誼，徐國勇則強調，台灣仍然很安全，但絕對不會輕忽每一個個案。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀