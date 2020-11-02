大馬華僑羅美玲哽咽質詢徐國勇：警、校方為何成平行線？

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上午主責警政機關的內政部長徐國勇到立法院針對明年度預算備詢，羅美玲質詢時痛批，在陳姓女大生報案後，警方也曾到現場蒐證，但他們竟沒有通報校方，事先警告學生學校周遭有可疑份子出沒，直到馬籍女大生遇害後，這兩條平行線才接上。徐國勇也坦承「學校跟警政單位聯繫確實產生斷層。」
羅美玲問徐國勇，若外籍人士不管到台灣求學、工作，若遇到緊急狀況，該如何求助？徐國勇說「學校有相關程序，我會跟警政署、移民署說，不管個案的主管機關是哪個單位，都要幫對方轉接。」羅美玲進一步質疑是否兩個機關踢皮球的情況嚴重？徐強調現在移民署署長邱豐光之前是警政署副署長，相當幹練，會再要求他們加強跟基層單位的聯繫。
徐國勇表示，會跟婦幼隊、少年隊溝通，要他們建立跟各級學校間的橫向聯繫，若校方有請求，必要時也會進入校園維護安全，此外學校外的熱點，如此次發生命案的地區是長榮大學校外偏僻的地方，警政署也會盤點並加強巡邏、提高見警率。
質詢的最後，羅美玲表示在命案發生後，國外的家人都打電話給她要她晚上不要出門，因為「台灣很危險」，她認為此次命案讓打擊台灣國際形象，也衝擊台灣與馬來西亞間的情誼，徐國勇則強調，台灣仍然很安全，但絕對不會輕忽每一個個案。