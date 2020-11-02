《以家人之名》男星首演古裝　武打戲苦喊吃不消

「古裝版」熱血諜報好戲《大宋少年志》，內容描述6位性格迥異的少年，為了守護朝廷國家而組成「秘閣」七齋，經歷重重危機與層層考驗，互相扶持同赴險境的故事，由張新成、周雨彤、鄭偉、蘇曉彤、王佑碩、禾浩辰主演，劇情節奏緊湊、詼諧幽默，不但有環環相扣的懸疑緊張，也有激勵人心的革命故事。

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▲張新成飾演男主角「元仲辛」。（圖 / 中天提供）

× ▲張新成飾演男主角「元仲辛」。（圖 / 中天提供）

《大宋少年志》男主角「元仲辛」，是由憑藉《以家人之名》小哥「子秋」一角暴紅的張新成飾演，這是他首次挑戰古裝劇，當談到演繹現代與古代角色有何差別時，他表示古裝戲演起來較困難，「因為現代戲更貼近生活一點！」而劇中大量的武打戲份，讓擁有舞蹈底子的他也差點吃不消，「以前學過舞蹈，我以為我會接觸得比較快，其實會遇到很多問題，舞蹈和武打在協調性上面，還是有很大的不同！」不過張新成也在訪問中自曝：「我滿喜歡吊威亞（吊鋼絲）的！」

▲周雨彤飾演女主角「趙簡」。（圖 / 中天提供）

× ▲周雨彤飾演女主角「趙簡」。（圖 / 中天提供）

6位主演在劇裡飾演的角色，各自展現了獨一無二的個性與能力，有如古代版偶像團體一般，各有各自的「擔當」特長，發揮在團隊中完成任務。例如張新成飾演的「元仲辛」看似油嘴滑舌，卻機智過人心思縝密，是一個非常聰明的角色，而其實張新成在戲外也是個學霸，獲得多所學校的專業第1名好成績，被認為「根本是本色出演」！而周雨彤飾演的女主角「趙簡」，則是不同於在多數戲劇裡面柔弱的女主角人設，是一個性格獨立自強的女中豪傑。

▲禾浩辰翻轉形象，飾演紈褲官二代的「韋衙內」。（圖 / 中天提供）

× ▲禾浩辰翻轉形象，飾演紈褲官二代的「韋衙內」。（圖 / 中天提供）

不過反差最大的，莫過於由禾浩辰飾演的「韋衙內」。陽光帥氣的禾浩辰，當年出道擔綱《等一個人咖啡》男主角而打開知名度，這次在《大宋少年志》飾演任性妄為的官二代「韋衙內」，貪財、行事莽撞、卻重情重義，角色討喜深獲觀眾喜愛。禾浩辰坦言私底下的自己不像「韋衙內」一樣性格外放，因此拍攝前期非常擔心自己能否好好詮釋，所幸導演不斷給予鼓勵，才讓他能夠放心去演。