廣編／晶碩光學彩虹巴士啟航　力挺台灣同志遊行

2020台灣同志遊行於10月31日舉行，今年邁入「成年」(第18屆)，該遊行將成為今年北半球最大的同志遊行。晶碩光學用行動力挺2020台灣同志遊行，創造彩虹巴士為愛發聲，搭載著跨世代的溫暖支持，作為同志堅強的後盾，擁抱愛的多元價值與包容的理念。彩虹巴士停靠現場更吸引許多遊行支持者共同拍照打卡響應，大家一起為愛發聲，為社會帶來更多理解與包容。

同志議題一直是保守社會不敢碰觸的傷痛，也是許多跨世代間的矛盾衝突，許多同志朋友表示，家庭的接納與否是很沉重的包袱，即使父母最終接納了自己的孩子，社會氛圍、家族親友的態度仍不夠友善，難以公開訴說。在2020年台灣同志遊行中，晶碩光學以支持性別平權的立場，特別製作一輛彩虹巴士，將在幾位同志朋友不知情的情況下，接送他們的親人來到遊行現場，給正在參加遊行的孩子一個驚喜，以行動表達支持與接納，晶碩光學將以紀錄片形式，實際拍攝訪談、互動過程，讓大家看見跨世代間的理解與尊重，看見每個人的與眾不同。

晶碩光學行銷部經理周郁翔表示，台灣同志遊行所主張的「成人之美」與晶碩的品牌理念不謀而合，我們希望看見與眾不同，也希望消費者的與眾不同被看見。這次的彩虹巴士也是以這樣的概念為發想，也預告將來會推出以彩虹旗六色為創意發想的限量商品，來傳達晶碩支持同志族群的信念。因為晶碩相信，每個人都是獨特的，我們期待創造更友善的社會，打破刻板印象、撕去既有的標籤，讓每個人都能以自己最自在的方式生活，活出真正的自我。

愛就是愛，不會因此改變一個人的外表及內在，性向沒有對與錯，每個人的不相同造就了獨特的存在，在多元社會當中，要的只是溝通及理解。晶碩光學邀請消費者一起支持性別平權，在愛的道路勇敢攜手向前，因為愛，所以綻放出彩虹！

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晶碩光學創立於西元2009年，為和碩聯合科技及景碩科技共同轉投資子公司，主要從事軟式隱形眼鏡以及醫療用光學產品研發製造與銷售。擁有優秀的技術及經營團隊，由3C電子產業跨足醫療器材，追求企業永續經營及成長。擁有優秀之設備開發設計團隊,自行開發新型自動化生產線及生產流程，從開始原料投入到鏡片成品，完全自動化生產，核心製程擺脫傳統氣壓元件控制，採用伺服控制系統，生產穩定性高。並獲得ISO13485、GMP、日本FMA、歐盟CE、台灣TFDA、中國大陸CFDA、美國FDA等認證。提供隱形眼鏡使用者與眾不同的選擇。如欲瞭解詳情，請參考網站www.pegavision.com。