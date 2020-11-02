瘦子高EQ吐槽偷拍醜照！這些明星都用幽默化解謾罵

隨著SNS的功能多樣性，現在藝人與粉絲之間的互動越來越沒有距離，IG上的限動隨時能掌握行蹤，更有許多人喜歡開聯合直播和粉絲互動，但也因為這些不加修飾的即時行為，更能看出藝人的真性情，私下真實的一面反倒讓人覺得更圈粉！

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知名饒舌歌手E.SO瘦子近期就用非常高EQ的一面，受到許多人稱讚。原來是因為日前瘦子的女友曝光，導致狗仔最近很愛跟拍他，公開了一組他和女友去刺青店，裸上身的照片。

瘦子在限動上PO文：「身為狗仔，你有讓你家人知道你的工作是靠跟蹤、偷窺他人隱私來賺錢嗎？父母很以你為榮嗎？」正當眾人以為瘦子要火力全開大罵狗仔時，下面還有一行字寫著：「但這都不重要，我有更重要的事要跟你們討論。」





接著四連發狗仔拍攝的照片，一張張吐槽，表示為什麼能拍成那副模樣？還質疑狗仔把別人的五官合在他的臉上了吧？照片歪斜的程度簡直像是畢卡索等。這種用幽默化解負面情緒的方式，讓瘦子在粉絲心目中的評價又更上一層樓。



▲E.so瘦子PO出自己的醜照嘲諷狗仔的拍攝技術。（圖／E.so瘦子IG） ▲E.so瘦子質疑狗仔使用的濾鏡。（圖／E.so瘦子IG） ▲E.so瘦子幽默方式回應偷拍。（圖／E.so瘦子IG） 說到幽默化解負面情緒的藝人，日前黃偉晉、鬼鬼出席「停指霸凌」的活動，擔任反霸凌愛心大使，呼籲大家停下手指，減少網路霸淩。談到網路霸凌，他們倆人平常也可以說是深受其害，經常收到網友們的「意見」。



鬼鬼自出道以來，個性就比較調皮，作風大膽又創新，網友們上至她的作品，下至她的穿衣品味和妝容都可以有意見。鬼鬼就透露過，網友特愛攻擊她的眉毛，但她發現有一招可以破解大部分的謾罵，就是直接回覆：「怎麼了嗎？」以一種尷尬又不失禮貌的微笑回應，也是展現高EQ的好方式。





黃偉晉自己則是多年前曾因為穿搭照跟網友鬧不愉快，當時他PO出一系列穿搭照，其中有一個寬褲的搭配，被網友說：「褲子有點好笑」，黃偉晉直接回覆網友：「完全不好笑啊！呵呵，不懂就不要回。」於是被更多網友出征，認為他態度很差。





那次的事件，導致後來「寬褲」演變成一個屬於黃偉晉的關鍵字，許多時候還會有藝人朋友愛拿這件事開他玩笑，久而久之，他倒也學會用自嘲來化解，現在PO穿搭照時還會加上「#我還是繼續穿寬褲」的tag，相當幽默，這樣的作風使人好感度大增。