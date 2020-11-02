口罩地圖爭光！因應新冠肺炎疫情「三天」上線
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-02 12:45:54｜update2020-11-02 12:46:52
新冠肺炎疫情爆發，為了防疫民眾瘋搶口罩，為了因應防疫需求，中央流行疫情指揮中心推出口罩實名制，但就怕民眾撲空、空等候，衛生福利部中央健康保險署，打造「口罩供需資訊平台」，透過口罩地圖讓民眾對市場供需，一目了然。
健保署署長李伯璋表示，今年適逢新冠肺炎(COVID-19)爆發，對社會民生造成巨大衝擊，為了確保國內民眾享有均等購買口罩的機會，從口罩生產到銷售跨機關合作，並成立口罩國家隊，健保署也參與其中，並在三天有限的時間下，在既有的數位基礎建設上，開發建置「防疫口罩管控系統」作為配售平台，並持續針對民眾需求作優化系統功能。健保署這樣的努力，也受到國發會的肯定，「109年度政府資料開放應用獎」的「生活（企業）應用組」競賽，經初賽複賽，從11組政府單位中脫穎而出，拔得頭籌。
另外，健保署也持續增加網路與超商等多元購買口罩管道，在健保快易通的健康存摺APP新增「口罩購買紀錄」查詢功能，讓防疫生活融入健康管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。