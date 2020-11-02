再批中央萊豬政策雜亂無章 柯文哲：關乎台灣2000億產值
再批中央萊豬政策雜亂無章 柯文哲：關乎台灣2000億產值
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-02 12:49:07
台北市長柯文哲今天（2日）上午接受訪問時，再度針對中央政府的瘦肉精豬肉進口政策表達不滿。除了繼續攻擊「全世界萊豬都能進口台灣」的論點外，柯文哲強調，台灣內部整個養豬產業鏈的產值，一年高達2000億非同小可，「100億基金隨便花就花完了，所以政府還是要講清楚，這件事情我的感覺就是雜亂無章，就是說事先沒有規劃好」。
針對「美豬」還是「萊豬」進口的說法，柯文哲持續糾結，「經過一個禮拜的紛擾，坦白講一開始我也以為是只有含瘦肉精的美國豬肉要進台灣，現在很清楚，現在是全世界含瘦肉精的豬肉都可以進台灣。」柯文哲說，「當然他可以講現在（進口）不多，但是規則在那裡，有利可圖商人就會處理。」柯文哲仍舊認為，台灣的豬肉進口市場的需求量，利益大到足以讓商人認為有利可圖而去做調整。「我跟你講，我自己當市長也六年了，這種政治上的事情我非常清楚，我是很不喜歡『這一關先混過去，以後事再處理』這種態度，你就講清楚大家才好因應。」柯文哲接受媒體訪問時表示，「養豬還是牽涉到台灣2000億的產值，你不要看養豬肉品只有六七百億，從上面的飼料到蓋豬舍，到屠宰這加起來一年大概是兩千億的生意，所以我相信台灣那些中南部的豬農，他們也是很緊張，到底政府是要幹什麼，坦白講100億基金隨便花就花完了，所以政府還是要講清楚」。柯文哲也強調，針對萊豬進口一事，中央給他的感覺就是「雜亂無章、沒有規劃好」。「我的態度也沒有馬上說要上街頭抗議。」柯文哲說，「我給你時間，誠懇地面對問題趕快想辦法解決，這是我的態度啦！」