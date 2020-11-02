中捷綠線履勘完成改善事項　提報交通部申請營運

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中捷綠線履勘完成改善事項　提報交通部申請營運

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-02 13:35:20

中捷綠線履勘完成改善事項　提報交通部申請營運
▲台中捷運綠線，針對12項營運前須完成事項，提報交通部申請營運許可(圖／交通局提供2020.11.2)
台中捷運綠線10月25日經交通部完成履勘，針對12項營運前須完成事項，台中市政府交通局、台北市政府捷運工程局及台中捷運公司已於7天內改善完成，並取得所有履勘委員簽名認可，今(2)早提報交通部申請營運許可，全力爭取交通部核准，若順利通過，將立即規劃中捷綠線試乘活動。
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交通局長葉昭甫表示，針對履勘委員提出的「營運前須改善事項」，各權責單位均已完成，後續市府將持續與交通部溝通，儘速取得營運許可函。中捷綠線是整個大中部地區第一條捷運，不僅台中市民，其它城市民眾也很期待，後續取得營運許可函，預計一周內即可開始試營運，初步規劃正式通車前先安排試營運，第二階段開放所有民眾免費試乘，籌備完工通車典禮，年底前正式通車營運。 
葉昭甫指出，市府因應捷運綠線通車，去年持續盤點、確認，一切依照原本計畫進度逐步檢討各項準備作業，無論對工程品質檢核、營運前準備作業或聯外交通等，包含確認工程完工、機電系統完成試營運驗證，消防安全檢查無虞及無障礙設施完善等；法規面也制定大眾捷運系統六大自治規則公告實施。

另外，工程品質方面，市府確認工程完竣前，捷運綠線18座車站均依規提送防災計畫書，並送中央審查，經過行政院核定為特種建築物，車站完工後由地方消防主管機關現地檢查確認消防安全設備均符合消防安全法令規定，此外，營運單位也針對各站提出消防防護計畫，包含預防管理對策、自衛消防活動、地震防救對策及防災教育訓練等，確保日後捷運營運上能因應各面向災害類型及相關應變措施。
葉昭甫表示，依照履勘作業要點，通車前準備作業絕非一年或短短幾個月可完成，須確認「各項土木建築、軌道及機電工程完竣」、「完成系統穩定性測試報告」、「營運必需之人員均已進駐，並完成各項營運規章及計畫之專業訓練及相關模擬演練」、「土建、機電及營運相關規章、列車運行計畫已訂定完成」、「緊急逃生設施、安全防護措施及有關安全標示均已具備」、「票務系統測試正常」及「捷運綠線機電系統之查證與確證報告」，才能進入初勘，走到通車程序。
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