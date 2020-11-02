看競賽享美食　11月到澎湖欣賞風帆參加澄澄派對

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11月13-15日在澎湖縣白坑沙灘將率先推出「第三屆澎湖風箏浪板邀請賽」，目前報名的共有國內外好手60人參與，為國內的愛好者提供了絕佳的觀摩和競技舞台；緊接著11月20-22日在觀音亭是連續12年在澎湖舉辦的「澎湖冬季風浪板公開賽」。
澎湖帆船協會表示，該協會一直以來積極爭取國內及國際帆船比賽，在全世界五星級比賽場地之一的最美麗的海灣澎湖舉辦，也讓這𥚃培養出數位的亞奧運國家代表隊選手。今年雖然疫情的關係，在運動項目上雖然少了許多場國際賽事，及國外選手來澎湖參與比賽及移地訓練，但也吸引了國內各縣市的選手踴躍報名參加比賽。澎湖帆船協會表示，好消息是2021三亞亞洲沙灘運動會的風箏項目由澎湖縣內的選手候佳玲入選國家代表隊。另外，2021年我們積極申請了國際賽事IQFoil型水翼風浪板亞洲錦標賽在澎湖。
澎湖縣政府旅遊處表示，來澎湖旅遊的民眾，只要於11月每週六穿著點點服裝即可參加「Dress code享優惠」氣泡飲第二杯半價，每桌還加贈風味點心一份，更於每週六晚上邀請名氣樂手現場演奏，讓民眾於享受音樂同時也可以享受美味，療癒放鬆一整天。
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