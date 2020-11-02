NBA／德羅展改搭字母哥或杜蘭特？美媒爆料兩隊出手詢價

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NBA／德羅展改搭字母哥或杜蘭特？美媒爆料兩隊出手詢價

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-02 14:18:04

▲Kawhi Leonard、DeMar DeRozan。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kawhi Leonard和DeMar DeRozan互換東家，不過後者在馬刺發展並不順利可能被交易至公鹿或籃網。（圖／美聯社／達志影像）
DeMar DeRozan有望和「字母哥」Giannis Antetokounmpo或是Kevin Durant、Kyrie Irving合體？美國媒體爆料，下季爭冠強隊公鹿和籃網都詢問了馬刺有關當家球星DeRozan的交易情況。
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NBA資深專欄作家「Scoop B」Brandon Robinson在推特上爆料，「我聽說，布魯克林籃網、密爾瓦濟公鹿都對聖東尼奧馬刺的搖擺人DeRozan感興趣，詢問交易情況。」
31歲的DeRozan在2019年透過交易轉戰馬刺，不過陷入重建期的馬刺並沒有迎來救世主，加上2019 新型冠狀病毒（COVID-19）停賽影響，最終只能以32勝39負排在西區第11名，無緣寫下打破聯盟紀錄連續23年闖進季後賽。
DeRozan和馬刺合約還剩下一年，若執行球員選項，他下季年薪約2774萬美元。本季為出賽68場，平均上場34.1分鐘，可得22.1分、5.5籃板、5,6助攻維持水準，但未能和其他主力及小將們產生化學反應，也讓外界覺得馬刺可能會將他端上交易平台。
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