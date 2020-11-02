老牌美媒：拜登又老又弱！近50年來首次支持共和黨候選人

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老牌美媒：拜登又老又弱！近50年來首次支持共和黨候選人

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-02 13:58:35

川普
▲美國總統川普11月1日在愛荷華州造勢。（圖／美聯社／達志影像）
美國擁有 234 年歷史的老牌地方媒體《匹茲堡郵報》（ Pittsburgh Post-Gazette ）在週六（ 10  月 31 日）的社論中，表態支持川普連任總統，文章認為川普雖然並非完美，但會是比較好的選擇，同時批評拜登「又老又弱」很可能撐不過任期。這是該報 1972 年以來，長達 48 年首次支持共和黨的總統候選人。
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《匹茲堡郵報》曾名為《匹茲堡公報》於 1786 年首次發行，在 1927 年改為現在的名稱，是匹茲堡地區最大的日報，自 1938 年以來共獲得 6 次普立茲獎。《匹茲堡郵報》 31 日發表的社論「那人與紀錄」（ The man and the record ），認為川普當選會比拜登更對美國有益。
▲（圖／翻攝自Donald
▲近50年來未曾支持共和黨總統候選人的《匹茲堡郵報》10月31日發表社論，認為川普會是比較好的選擇。（圖／翻攝自Donald J. Trump for president官網）
社論寫道，在川普執政下美國對外的貿易關係得到改善，也修改了貿易協定，讓美國中部再次受到關注，阿帕拉契山居民與時薪勞工有了一點希望。川普與中國的貿易談判的表現受到讚揚，但社論也批評川普時常太以個人取向行事，而不是作為一個國家的總統，導致社會分歧加深，比方說引發反種族歧視示威「 Black lives matter 」的佛洛伊德之死，川普在造勢場合上強勢要求「法律與法治」。

在疫情應對上，川普也沒有完美的控制新型冠狀病毒（ COVID-19 ）大流行，但也沒有人遏制了疫情，而川普的論點其實是正確的：我們不能在疾病前畏縮，必須保持美國開放和運作。

川普有諸多缺點，但《匹茲堡郵報》社論認為，民主黨的候選人，拜登和副手賀錦麗（ Kamala Harris ）獲得勝利，美國將會「向霸凌低頭」並且激起那些所謂「覺醒的人」撕裂美國。而 77 歲的拜登，雖然只大川普 3 歲，但他太老、太弱了（ too old and fragile ）。
《匹茲堡郵報》社論認為拜登如果當選，很有可能沒辦法當完他的任期。而川普，雖然也是 74 歲的人了，但他看起來很健壯，而且他有一位有經驗的副總統彭斯（ Mike Pence ）在有需要的時候接替，另一方面賀錦麗看起來沒有任何準備好當總統的證據。整體來說，川普不是最好的選擇，是「較好的選擇」，希望他能夠變得更加端莊、更熟稔當一個政治家。
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