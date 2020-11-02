老牌美媒：拜登又老又弱！近50年來首次支持共和黨候選人

我是廣告 請繼續往下閱讀
社論寫道，在川普執政下美國對外的貿易關係得到改善，也修改了貿易協定，讓美國中部再次受到關注，阿帕拉契山居民與時薪勞工有了一點希望。川普與中國的貿易談判的表現受到讚揚，但社論也批評川普時常太以個人取向行事，而不是作為一個國家的總統，導致社會分歧加深，比方說引發反種族歧視示威「 Black lives matter 」的佛洛伊德之死，川普在造勢場合上強勢要求「法律與法治」。
在疫情應對上，川普也沒有完美的控制新型冠狀病毒（ COVID-19 ）大流行，但也沒有人遏制了疫情，而川普的論點其實是正確的：我們不能在疾病前畏縮，必須保持美國開放和運作。
川普有諸多缺點，但《匹茲堡郵報》社論認為，民主黨的候選人，拜登和副手賀錦麗（ Kamala Harris ）獲得勝利，美國將會「向霸凌低頭」並且激起那些所謂「覺醒的人」撕裂美國。而 77 歲的拜登，雖然只大川普 3 歲，但他太老、太弱了（ too old and fragile ）。
《匹茲堡郵報》社論認為拜登如果當選，很有可能沒辦法當完他的任期。而川普，雖然也是 74 歲的人了，但他看起來很健壯，而且他有一位有經驗的副總統彭斯（ Mike Pence ）在有需要的時候接替，另一方面賀錦麗看起來沒有任何準備好當總統的證據。整體來說，川普不是最好的選擇，是「較好的選擇」，希望他能夠變得更加端莊、更熟稔當一個政治家。