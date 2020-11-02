樂動校園擴大規模 運動紓壓做公益
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-11-02 14:35:30
為回饋雲林地區居民、促使居民透過「運動紓壓」有健康的身心，台塑企業、長庚科技大學與董氏基金會已連續八個學期共同合作在雲林地區推廣「樂動校園推動計畫」；今年台塑企業與長庚科技大學更一次邀請興華國小、大有國小兩間學校共同參與合作推廣，今（2）日前往兩校進行相見歡活動，鼓勵同學們持續跑步做公益。
台塑企業陳文仰副總說，今年再次與董氏基金會合作，同時擴大規模，一起邀請兩所學校一起推展「跑步做公益」，學童每跑一圈操場，台塑就會幫他們捐出一元，支持董氏基金會持續推動憂鬱防治工作，已經連續長達八個學期，且將邁向第五年，累積至少影響雲林縣5,000位學童及其家庭提升運動量及建立紓壓習慣，同時已跑超過90萬圈的操場，換算起來已經可以環台150次，陳副總也表示，每次到學校與同學直接互動，和活力充沛的同學一起跑步，也會讓自己感到開心，甚至暫時忘卻了工作壓力。鼓勵學生呼朋引伴一起運動紓壓。董氏基金會心理衛生中心謝秉廷組長表示，樂動校園推動計畫推動至今已邁入第十一年了，期望透過計畫的推展讓學童建立運動紓壓習慣，因為「運動」刺激腦部激素的分泌，能改善情緒、紓解壓力甚至提升專注力及學習力的效果；謝秉廷表示運動如果有同伴一起進行，可以增強運動的動機，這學期很感謝台塑與長庚科技大學特別一次支持兩間學校，希望相隔不遠的兩校能夠一起良性競爭，也希望師長能多鼓勵孩子培養運動興趣，因為運動不僅幫助自己培養良好身心，還能拉近彼此關係，更重要的是還能做公益。
長庚科技大學嘉義分部林本喬主任說，台塑企業與長庚科大成立「健康關懷團隊」，秉持創辦人之精神，每年持續關心雲林在地民眾的身心健康，透過居家訪視、衛教宣導等，希望使民眾了解自己身心健康狀態，提升居民健康意識生活品質及關心在地民眾心理健康。林本喬也說，很開心見到兩所國小同學都很熱情的參與活動，希望小朋友也能將運動紓壓的習慣帶回家，邀請家人一起養成運動習慣，藉此帶動雲林麥寮地區運動風氣，擴及到更多的學校及鄉里。