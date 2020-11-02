為何北部人超愛去宜蘭玩？網曝「3關鍵」：天龍國後花園

新冠肺炎肆虐全球，疫情至今尚未停止蔓延，也因此國人無法出國旅遊，只能在國內遊玩。然而，近日有網友就在PTT好奇發問「為什麼大家都喜歡去宜蘭？」釣出不少內行點出「3關鍵」，甚至還有人大讚宜蘭根本就是「天龍國的後花園」。

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原PO在PTT女孩板表示，今年因為疫情關係，感覺到年底都不能出國了，但又快逼近年底，他便好奇問問身邊朋友平常小旅遊或是跨年想去哪跨，結果問了身邊常駐北部的朋友，10個有7個都選擇在宜蘭跨年，讓他不禁直呼「這比例有點高欸！」

原PO更透露，自己去過宜蘭幾次，但玩久覺得就那樣，懷疑可能是因為自己沒採點「私家景點」，才會覺得沒特別有趣，他並好奇詢問大家「旅遊會選擇宜蘭的原因是因為什麼呢？」

▲一名網友在PTT透露，問了北部的朋友跨年要去哪，10個有7個都選擇在宜蘭，他並好奇提問「大家旅遊會選擇宜蘭的原因是因為什麼呢？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛曝光3原因，即「距離台北較近」、「隱藏美食多」與「景點多，風景優美又放鬆」，「有山有水景點多，隱藏版美食一堆」、「過雪隧很快就到了」、「方便阿，開車一個多小時就到了」、「很近，有好吃的，景點也多，有山有海有博物館」、「近又可泡湯」、「小郊區的概念，觀光性又夠，去過兩次還是很喜歡」、「離台北最近的東部」、「我也去宜蘭跨欸！因為不想待在台北，又不想去太遠，還有獨棟民宿可以玩」、「天龍國的後花園，環境清幽很喜歡耶！」

不過，也有不少宜蘭在地人苦喊「宜蘭不好玩，請不要沒事來宜蘭塞車」、「還給宜蘭人空間吧！宜蘭人只是想回家。」「宜蘭人好可憐，被侵佔，房價物價開始漲」。（編輯：許苡晴）