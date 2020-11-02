為何北部人超愛去宜蘭玩？網曝「3關鍵」：天龍國後花園

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原PO更透露，自己去過宜蘭幾次，但玩久覺得就那樣，懷疑可能是因為自己沒採點「私家景點」，才會覺得沒特別有趣，他並好奇詢問大家「旅遊會選擇宜蘭的原因是因為什麼呢？」
問題一出，網友紛紛曝光3原因，即「距離台北較近」、「隱藏美食多」與「景點多，風景優美又放鬆」，「有山有水景點多，隱藏版美食一堆」、「過雪隧很快就到了」、「方便阿，開車一個多小時就到了」、「很近，有好吃的，景點也多，有山有海有博物館」、「近又可泡湯」、「小郊區的概念，觀光性又夠，去過兩次還是很喜歡」、「離台北最近的東部」、「我也去宜蘭跨欸！因為不想待在台北，又不想去太遠，還有獨棟民宿可以玩」、「天龍國的後花園，環境清幽很喜歡耶！」
不過，也有不少宜蘭在地人苦喊「宜蘭不好玩，請不要沒事來宜蘭塞車」、「還給宜蘭人空間吧！宜蘭人只是想回家。」「宜蘭人好可憐，被侵佔，房價物價開始漲」。（編輯：許苡晴）
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