優雅、悠閒騎單車　YouBike將進駐嘉義市

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黃敏惠市長表示，YouBike2.0進駐的城市，在南臺灣唯有嘉義市與高雄市引進，以後來到嘉義市將可以優雅、悠閒地騎自行車，同時也提供市民、學生、觀光客更多的彈性選擇，不只是交通上的方便，也是觀光旅遊最好的代步工具。
微笑單車總經理何友仁指出，微笑單車已於台灣多個縣市經營公共自行車經驗，車輛也是由台灣品牌捷安特-巨大機械工業股份有限公司所製造，預計在嘉義市導入的是YouBike2.0系統，與1.0最大差異是1.0場站受限制，需要電力與通訊，場站面積夠大，才能設置一定數量的柱位數；研發的2.0則將電力與通訊移轉設在自行車上，靠太陽能補充電力，並裝有鋰電池，場站可以無須用電之輕樁模式設站，減少施工挖掘及拉電時程的影響，縮短站點間的距離，將比1.0增加更多租賃站點，並改成單手可調整座墊，更便於使用；自下周開始，將在嘉義車站、嘉義市旅遊服務中心、兩區區公所等駐點加入展示說明服務，方便民眾學習操作YouBike 2.0。
市府交通處處長鄭君健說明指出，公共自行車YouBike 2.0系統由嘉市府提供建置及基本營運費用，廠商自負盈虧並維持車輛維護的品質，與1.0最大的不同還有可利用專屬的YouBike2.0 APP手機掃碼綁定信用卡服務，提供一卡通、悠遊卡靠卡借車及手機QR code掃碼租車2種借車方式，註冊也不再限於單張一卡通或悠遊卡，每人最多可註冊5張，鼓勵民眾可多使用，預估今年12月中旬先啟用部分站點，開始營運服務；費率將比照各縣市標準，前每30分鐘10元，第四-八小時每30分鐘20元，超過八小時每30分鐘40元，優惠費率部分，在營運初期前三個月將爭取環保署補助前30分鐘免費的經費，後續也會爭取預算推動前30分補助5元的優惠。