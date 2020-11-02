中市公部門消安違規多　議員問如何要求民間業者

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林祈烽說，根據消防局公布的最新資料，違反消防法規的業者，有許多都是知名的商家，諸如現在最夯的健身房、護理之家、旅館、上市櫃知名餐飲業者、婚宴會館、百貨公司、大賣場、大型醫療院所、便利超商等，至於列屬八大行業的舞廳、ＫＴＶ等娛樂場所更是「榜上有名」，甚至是學校都在這份消防公安的違規名單上，這可是問題嚴重。
林祈烽指出，他不知道副市長陳子敬有沒有看過這份違規名單，為什麼台中市公設民營的托嬰中心、市立的德水園身心障礙教養院、台中市果菜運銷公司、市立啟聰學校、衛福部豐原醫院、中興大學惠蓀堂等，都有違反消防法規的問題，為什麼公部門連消防安檢工作都無法做好？又怎麼去要求民間業者要做好消防工作。
林祈烽批評，市府第一時間就應該思考，預算程序不會比公共消防的安全還要重要，公共安全應該是要放在第一位，更何況這些場所機構有很多都是在照顧嬰幼兒或弱勢的老人、學童，市府怎麼會因預算問題讓這些場所有消防公安的疑慮，萬一真的發生意外，市府要怎麼處理？
消防局長曾進財表示，這些場所違規的項目主要有2種，第一個是消防設備問題，如果是私人公司，因可以馬上檢驗報修，很快就可以完成改善，公家機關就會牽涉到預算經費問題，無法即時處理；第二個則是違反防火管理人的規定，因很多單位剛成立，不知要設防火管理人，等到安檢通知了才知道要派員去受訓並回報。