中市公部門消安違規多　議員問如何要求民間業者

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中市公部門消安違規多　議員問如何要求民間業者

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-02 15:38:53

中市公部門消安違規多　議員批如何要求民間業者
▲台中市消防局網路公布消防安檢違規名單，議員發現指出，市府公設民營的托嬰中心等都有違反消防法規的問題？(圖／柳榮俊攝2020.11.2)
台中市政府消防局固定在網路上公布消防安檢違規名單，今(2)日市議員林祈烽、施志昌和鄭功進發現指出，包括市府公設民營的托嬰中心、德水園身障教養院等與市府有關係的公家單位，都有違反消防法規的問題，為什麼政府部門連消防安檢工作都無法做好？
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消防局長曾進財表示，公部門的安檢違規事項主要是消防設備的缺失，公家機關因涉及預算問題，所以無法在第一時間完成改善，議員批評，政府預算問題不應該比公安更重要，要求市府要儘快改進。
林祈烽說，根據消防局公布的最新資料，違反消防法規的業者，有許多都是知名的商家，諸如現在最夯的健身房、護理之家、旅館、上市櫃知名餐飲業者、婚宴會館、百貨公司、大賣場、大型醫療院所、便利超商等，至於列屬八大行業的舞廳、ＫＴＶ等娛樂場所更是「榜上有名」，甚至是學校都在這份消防公安的違規名單上，這可是問題嚴重。

林祈烽指出，他不知道副市長陳子敬有沒有看過這份違規名單，為什麼台中市公設民營的托嬰中心、市立的德水園身心障礙教養院、台中市果菜運銷公司、市立啟聰學校、衛福部豐原醫院、中興大學惠蓀堂等，都有違反消防法規的問題，為什麼公部門連消防安檢工作都無法做好？又怎麼去要求民間業者要做好消防工作。

林祈烽批評，市府第一時間就應該思考，預算程序不會比公共消防的安全還要重要，公共安全應該是要放在第一位，更何況這些場所機構有很多都是在照顧嬰幼兒或弱勢的老人、學童，市府怎麼會因預算問題讓這些場所有消防公安的疑慮，萬一真的發生意外，市府要怎麼處理？
消防局長曾進財表示，這些場所違規的項目主要有2種，第一個是消防設備問題，如果是私人公司，因可以馬上檢驗報修，很快就可以完成改善，公家機關就會牽涉到預算經費問題，無法即時處理；第二個則是違反防火管理人的規定，因很多單位剛成立，不知要設防火管理人，等到安檢通知了才知道要派員去受訓並回報。
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