陳水扁承認：趙少康那年若勝選　兩千年一定當總統

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陳水扁坦言，國民黨第一位政治明星其實就是趙少康，第二位才是親民黨主席宋楚瑜，第三個才輪的到前總統馬英九，如果1994年趙少康贏下台北市長選舉，那相信2000年的總統就是趙少康，一做一定是2任8年，接下來的政治局勢都很難說了，對此，趙少康也回應，自己做媒體也做得很好。
對於趙少康會談論中詢問，上次北上曾提過「兩黨、兩岸大和解」的想法，陳水扁透露，當時一人只有５分鐘，感覺講什麼都不對，所以有感而發，想到民選四位台北市長剛好分屬不同政黨，從民眾黨、新黨、國民黨到民進黨，他們可以好好坐下來，那為什麼朝野不能坐下來，兩岸不能坐下來。
陳水扁透露，2000年他剛上任總統曾邀請各個政黨領袖進行談話，包括前國民黨主席連戰、宋楚瑜、前台北市長郝龍斌等人都有參與過政黨領袖對話，就連馬英九在擔任台北市長期間曾前往美國訪談回來後，都有再安排一場研討會，這些機會都讓他非常珍惜，不管結果如何，只要大家願意坐下來喝茶聊天，都是非常好的開始，有它深層的意義。
陳水扁強調，他在2000年就已深知兩岸要對話，朝野一定要先對話，還特別成立一個跨黨派的兩岸小組，希望在兩岸議題上朝野有一個共識、結論，這樣才能一致對外，跟對岸能夠坐下來談，儘管當時只做到一半，不過還是覺得很有意義，但問題是到了馬英九執政時期及現在蔡英文執政，朝野談話似乎變成一件很奢侈的事情，沒有辦法讓朝野要真正坐下來，這是很可惜的事情。
陳水扁認為，有權力者應該先拿出誠意，位居高位的人有更有本錢要求大家坐下來，因此重點不是在在野黨身上，而是執政黨，要看你有沒有一顆心去做，不然朝野繼續對立下去絕對不是辦法，政治是一時的意識形態，大家一定會有共識、有交集，那為何不朝這方面努力?
對於「兩岸和解」，陳水扁強調，天底下沒有不可能的事情，什麼事情都可能發生，並提到他在總統任內曾一度有機會邀請時任中國主席江澤民到大阪喝茶，他認為，大家不要先預設條件，一定要怎樣才能談，為什麼不先坐下來再討論，談才會找到交集，如果你一定要強迫人家接受你的條件才能談，處處都要條件、原則、結論，那就不避談了，這就是兩岸目前最大的問題。
陳水扁呼籲，目前雙方堅持原則就是讓兩岸繼續對立，這樣沒有好處，而中國也應該也要想想為什麼要堅持原則，大家彼此各讓一步，海闊天空，如果都堅持己見，這樣對立下去有什麼好處。
新聞來源為Newtalk 新頭殼