嘉義縣首任勞工暨青年發展處長陳奕翰　今舉行佈達典禮

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嘉義縣長翁章梁今天親自主持「勞工暨青年發展處」的揭牌，及首任勞青處長的佈達，翁章梁表示，隨著社政和社會安全網業務的日趨繁重，他在社會局長任內就有了勞政和社政業務應該各有專責單位、各職其司的構想，才能把工作做好；未來勞工和青年是企業不可或缺的人力資本，更是帶動地方經濟發展最重要的資產。
翁章梁強調，陳奕翰歷練完整，要用一個人，必須經過嚴格的考驗，近2年來陳奕翰在工策會副總幹事任內，處事沈穩，認真負責，他還不曾聽過有關於陳奕翰的是非，經過長期的觀察，決定讓陳接下重擔。
陳奕翰指出，接任勞青處長，戰戰兢兢，嘉義縣正邁向農工大縣，勞工人口會愈來愈多，照顧勞工權益、加強勞檢維護職工環境安全和改善薪資結構，相形重要，「顧佛祖，要先顧腹肚」，他要讓每一位勞工「健康、安全、賺有錢」。未來勞青處將加強與青年朋友的連結，了解青年的需求，有了連結，才有感情，才有返鄉或來嘉工作的可能，提供年輕人穩定的就業環境和條件，勞青處責無旁貸。
35歲的首任勞青處長陳奕翰，是嘉義縣中埔鄉人，國立彰化師範大學體育系畢業，曾從事教職，從學生時代就積極參與公共事務，擔任工策會副總幹事期間，協助縣府推展各項招商，以及建立產業界與縣府溝通平台工作。勞青處組識編制三個科，由原嘉義縣社會局移出勞工行政科及勞資關係科，並新成立青年發展科，副處長由原勞資關係科科長林俊傑升任。