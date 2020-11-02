名家論壇》阿術克斯／面對萊豬，朝野要有合作雅量

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名家論壇》阿術克斯／面對萊豬，朝野要有合作雅量

文/阿術克斯

calendar_today2020-11-02 14:54:42

國民黨團
▲近期開放美國含有萊克多巴胺的豬肉，引起開放與否、後續配套措施等討論。國民黨團10月30日第5度發起杯葛，要求行政院長蘇貞昌道歉。　（圖／記者葉政勳攝）
萊豬現在是在野黨主攻議題，也被拿來當作杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告的理由，而且還在持續中，看不見盡頭，這已經確定打破 7 年前江宜樺因「馬王政爭」遲至 10 月 18 日才上台報告的歷史紀錄。但是，這樣好嗎？萊豬絕對是極度重要的事，如果朝野只剩下政治爭鬥，台灣怎麼面對全球的局勢變遷，怎麼讓國人安心。
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說到行政院長被杯葛不能上台做施政報告，總會拿 2013 年的江宜樺來比，當年江宜樺會被杯葛的原因是馬王政爭，這是一場總統跟行政院院長聯手對付立法院長的鬥爭大戲，掀起了國民黨的極大內部矛盾，尤其江宜樺一席「準備好沒有王金平」，更是讓江很難說他在這場政爭中沒有角色。
當然，當時在野的民進黨進行杯葛是十足政治的，但是怎麼上台就要知道怎麼下來，這也是在野黨杯葛的 ABC，所以民進黨在杯葛過程中，也不是就這樣放著擺爛，不斷透過委員會質詢、記者會召開、媒體論述，一直到最後推動倒閣案失敗，民進黨杯葛江宜樺上台的動作也告一段落。

來到 2020 當下，大家都可以理解國民黨為什麼要抓著萊豬議題進行杯葛，但是國民黨的政治動作沒有節奏，在實質問題上也沒有提出對策，以為只要一直杯葛上台，讓民進黨難堪、讓蘇貞昌難看就好。其實這是讓國人更討厭政治而已，而且不會因此支持國民黨。更重要的是，這樣的做法不只是沒替國人把關，還成為國家前進的障礙。

再回到萊豬的問題，其實這議題的爭點很清楚。首先，這是攸關台灣的全球經貿戰略，注意，萊豬不只是關係台美經貿，如果始終把問題限縮在台美就太侷限了，道理很簡單，美國是全世界最重要經濟體，跟美國經貿有更密切往來，絕對是有助於台灣的經濟發展。

第二，萊豬的問題是行政上的執行問題，這包括「容許量的科學評估」，以及「溯源及市場標示」兩項工作，這兩項重點都是為了保障國人有選擇的權利。

所以，不論朝野現在都該做的功課跟任務，就是積極推動台美經貿談判，以及仔細針對每一項萊豬進口該做的管理機制，做全面性的檢視，建構完善執行制度。當然，這些事情除了要有朝野努力之外，也必須中央跟地方一起合作。

現在很令人著急的是，最近國民黨縣市長卻不斷要跟中央逆行，不斷高舉地方有權制定更嚴格標準。當然，地方制定更嚴格標準不是不行，但是要有道理，而且要對台灣有利才行。

舉台中市來說，老愛提這規定是林佳龍做市長時定的，但是要清楚知道，當時台灣並沒有進口萊豬，也還沒有律定容許值，所以該自治條例是在規範違反當時規定者，這是非常合理的條例。如今，當台灣進口萊豬有新的標準及規定，也有新的科學評估報告，更重要是有重要的國家戰略，怎麼會還在拿明朝的劍斬清朝的官。

我們相信，不管是朝是野，都不笨，也不壞，只是欠缺了共同成事的雅量。

●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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