名家論壇》阿術克斯／面對萊豬，朝野要有合作雅量

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當然，當時在野的民進黨進行杯葛是十足政治的，但是怎麼上台就要知道怎麼下來，這也是在野黨杯葛的 ABC，所以民進黨在杯葛過程中，也不是就這樣放著擺爛，不斷透過委員會質詢、記者會召開、媒體論述，一直到最後推動倒閣案失敗，民進黨杯葛江宜樺上台的動作也告一段落。
來到 2020 當下，大家都可以理解國民黨為什麼要抓著萊豬議題進行杯葛，但是國民黨的政治動作沒有節奏，在實質問題上也沒有提出對策，以為只要一直杯葛上台，讓民進黨難堪、讓蘇貞昌難看就好。其實這是讓國人更討厭政治而已，而且不會因此支持國民黨。更重要的是，這樣的做法不只是沒替國人把關，還成為國家前進的障礙。
再回到萊豬的問題，其實這議題的爭點很清楚。首先，這是攸關台灣的全球經貿戰略，注意，萊豬不只是關係台美經貿，如果始終把問題限縮在台美就太侷限了，道理很簡單，美國是全世界最重要經濟體，跟美國經貿有更密切往來，絕對是有助於台灣的經濟發展。
第二，萊豬的問題是行政上的執行問題，這包括「容許量的科學評估」，以及「溯源及市場標示」兩項工作，這兩項重點都是為了保障國人有選擇的權利。
所以，不論朝野現在都該做的功課跟任務，就是積極推動台美經貿談判，以及仔細針對每一項萊豬進口該做的管理機制，做全面性的檢視，建構完善執行制度。當然，這些事情除了要有朝野努力之外，也必須中央跟地方一起合作。
現在很令人著急的是，最近國民黨縣市長卻不斷要跟中央逆行，不斷高舉地方有權制定更嚴格標準。當然，地方制定更嚴格標準不是不行，但是要有道理，而且要對台灣有利才行。
舉台中市來說，老愛提這規定是林佳龍做市長時定的，但是要清楚知道，當時台灣並沒有進口萊豬，也還沒有律定容許值，所以該自治條例是在規範違反當時規定者，這是非常合理的條例。如今，當台灣進口萊豬有新的標準及規定，也有新的科學評估報告，更重要是有重要的國家戰略，怎麼會還在拿明朝的劍斬清朝的官。
我們相信，不管是朝是野，都不笨，也不壞，只是欠缺了共同成事的雅量。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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