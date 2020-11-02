蘇揆稱「沒時間心情注意別人講什麼」 柯文哲：傲慢鴨霸
蘇揆稱「沒時間心情注意別人講什麼」 柯文哲：傲慢鴨霸
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-02 14:54:59｜update2020-11-02 14:57:10
針對萊豬進口議題，台北市長柯文哲日前槓上民進黨政府與行政院長蘇貞昌，更以「台北市有完整的失智照顧系統」暗酸蘇貞昌失智，引發社會各界譁然。對此蘇貞昌今天（2日）上午受訪視，更反嗆「沒有時間和心情去注意到哪一個人講什麼」，而柯文哲也再度回擊，表示蘇貞昌這樣的態度「坦白講就是極其傲慢」。
柯文哲再度重申，美豬美牛議題並不是一個食安議題，「他是一個溝通跟管理的問題。」柯文哲說，「那像蘇院長這種回答，坦白講就是極其傲慢，政府還是要回應人民關心的題目，這是一種執政的態度。」柯文哲最後也強調，蘇貞昌這樣的回答，就是「傲慢、鴨霸」而已。而針對日前因為萊豬進口議題，柯文哲也槓上桃園市長鄭文燦，質疑「你是小英的愛將，現在在萊豬進口議題卻與中央不同調」，也讓桃園市政府發表聲明，柯文哲要與行政院唱反調，不必拖別的縣市下水。新聞處長詹賀舜強調，桃園市長鄭文燦對食安標準一致化，立場清楚，柯文哲無須烏賊指控、製造混亂，桃園市議會通過食安自治條例修正案加上罰則，是在議會占多數席次的國民黨議員提案，並非市府提案。對此柯文哲今天受訪時再度回擊，表示自己只是講話比較直接，「但我有說錯話嗎？」柯文哲更強調，雖然桃園市議會國民黨議員多於民進黨，但是「大家都很清楚，桃園不是府會一家嗎？大家不要假了」。