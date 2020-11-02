《我的婆婆》收視破5穿比基尼　大美化身「最辣蚌殼精」

《我的婆婆怎麼那麼可愛》日前播出完結篇收視衝破5， 上周六沒有《我的婆婆》，鍾欣凌在臉書上傷感寫下：「雖然知道會再相會，但這個星期六，沒有特別要趕快做完家事、哄好小孩，再打開電視看看《我的婆婆》，還是心裡空空的。」劇中飾演一哥的許傑輝也感性寫道：「這5個月來已經習慣星期六晚上9點要一起追劇看劇的，這下沒得笑、沒得哭、沒得吵、沒得罵，還真不適應」，甚至開放留言區，玩笑地要粉絲「來罵罵我好了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《我的婆婆》日前舉辦收視慶功宴。（圖 / 公視提供）

× ▲《我的婆婆》日前舉辦收視慶功宴。（圖 / 公視提供）

得知收視率破5後，劇中演員紛紛換上比基尼、兌現收視承諾。鍾欣凌、劉品言、楊小黎、林筳諭、蘇晏霈率先公布比基尼照，感謝觀眾支持。蒐集照片過程中，劉品言、楊小黎、蘇晏霈提供照片的速度極快，顯然早已做好心理準備、有備而來，而其他演員則是努力發想創意要跟大家不一樣。

▲蘇晏霈大方獻上比基尼照。（圖 / 公視提供）

× ▲蘇晏霈大方獻上比基尼照。（圖 / 公視提供）

林筳諭（勇兔）在《我的婆婆》中飾演火辣熱情老闆娘「大美」，劇中設定角色的前世為蝸牛、今生投胎報恩。林筳諭為了比基尼照遍尋大型蝸牛殼，藉此向粉絲報恩，但尋覓不到合適的道具，便以傳統蚌殼精替代，堪稱「最辣蚌殼精」。勇兔說：「整套衣服就是走很『大美』風格的款式，能露的地方都露出來了！」

▲勇兔找來蚌殼精道具詮釋比基尼照。（圖 / 公視提供）

× ▲勇兔找來蚌殼精道具詮釋比基尼照。（圖 / 公視提供）

▲劉品言在小琉球穿比基尼拍照。（圖 / 公視提供）

× ▲劉品言在小琉球穿比基尼拍照。（圖 / 公視提供）

劇中飾演大媳婦佳純的劉品言，日前播出完結篇時，人恰好在小琉球度假。她透露看完結局的當下早已有預感，收視必定會破5，隔天一早迅速換上養眼比基尼，衝去海灘拍美照。劉品言不吝惜展露好身材，換上白色比基尼，酥胸半露、沐浴在陽光中，展現健身成果，大方露出手臂與小腿的緊緻線條。

▲鍾欣凌獻上比基尼照，自誇「很有誠意了」！（圖 / 公視提供）

× ▲鍾欣凌獻上比基尼照，自誇「很有誠意了」！（圖 / 公視提供）

「婆婆彩香」鍾欣凌換上「類比基尼」，泳衣造型中段其實是肉色布料，並強調：「這套連身泳衣是劇情中與仙姑泡溫泉時的同一套，但因為要求是比基尼，所以在連身泳衣中間加了『肉胎裝』，讓它看起來變成2截式泳衣」，並表示這件加工比基尼，「已經拿出十萬分的創意與誠意了！」