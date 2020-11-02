CBA／探花林庭謙救火無用苦吞6連敗 今晚對決學長吳永盛
CBA／探花林庭謙救火無用苦吞6連敗 今晚對決學長吳永盛
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-02 15:02:58
中國CBA今(2)日將結束前7輪賽事，我國旅美小將林庭謙以探花之姿加盟天津榮鋼，但開季至今球隊一勝難求，今晚對決中華隊學長「國民姊夫」吳永盛所屬的新疆廣匯力拚開胡和CBA個人首勝。
林庭謙因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情不返美就學，直接投身職業賽場，成為CBA新科選秀探花後也受到重用，第二戰即繳出21分5助攻5抄截證明身手。儘管前兩周林庭謙傳出拉肚子影響手感，但大前天歸隊貢獻10分4助攻表現逐漸回溫，不過仍略遜於「台灣隊長」陳盈駿，後者單場繳出13分、11助攻、7籃板與3抄截的全方位成績單，率廣州龍獅取勝。
天津上季以倒數第2名作收，本季開季苦吞6連敗，儘管有探花助拳仍難以開胡排在墊底，今晚將對上正值3連勝、排行榜第4的新疆，恐不樂觀，焦點將放在對決吳永盛。
吳永盛去年在CBA選秀會上以第8順位被上海大鯊魚帶走，但僅打7場，後因傷留在台復健，本季前上海改簽另一名台將劉錚，吳永盛轉戰新疆和中國中鋒「大魔王」周琦當隊友，新疆開季5勝1負為台將所屬球隊中最佳戰績。