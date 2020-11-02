歷時10年！　中市14期重劃區逾6成地主完成登記

鄰近台中洲際棒球場及台中巨蛋興建地的公辦第14期美和庄市地重劃區重劃作業，經歷3任市長，終於陸續完成土地分配結果公告，總計私有地約3,179筆，其中1,987筆私有地已完成登記，可發還土地所有權人，今年11月7日將在中正地政事務所統一換發權狀，維護民眾權益。

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地政局指出，第14期市地重劃區面積廣達404公頃，土地所有權約4,550人，為近40年來全台面積最大、土地所有權人數最多的重劃區。市地重劃計畫書於98年經內政部核定後，市府積極推展重劃各項作業，歷經範圍調整、土庫溪改明渠、老芒果樹及土地公廟保留等3次都市計畫變更，終於在盧市長任內有重大進展，今年2月17日已完成土地分配結果公告。

地政局指出，重劃後私有土地筆數約3,179筆，今年7月已先就整個街廓未提出異議的198筆私有土地辦理登記，此次再針對未提出異議、也未受異議影響的1,789筆私有土地換發權狀，總計超過6成土地可發回土地所有權人使用，其餘4成有異議及受異議影響的土地，市府將持續溝通協調，維護地主權益。

地政局說，權狀換發完畢後，市府將依據市地重劃實施辦法第51條規定，重劃土地完成地籍測量後，以書面通知地主定期到場接管土地後，陸續再核發重劃負擔總費用證明書。